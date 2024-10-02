На Львівській у Луцьку, де в ДТП загинуло подружжя, просять встановити світлофор

У Луцьку просять встановити світлофор на перехресті вулиць Львівська — Європейська, де вранці 2 червня в результаті зіткнення легковика у вантажівки загинуло подружжя.Електронну петицію зареєстрував користувачна платформі електронної демократії."Встановлення світлофора по вулиці Львівська та Європейська оскільки на цій ділянці не можливо повернути з обʼїзної в напрямок на Львів. Там постійно трапляються ДТП з летальними наслідками. В разі неможливості встановлення світлофора 3 встановити знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено", — йдеться в тексті, який супроводжує петицію.Голосування триватиме 2 тижні. Станом на 17:30 2 червня "за" встановлення світлофора на цій ділянці проголосували 19 людей. Якщо петиція збере понад 300 голосів, її розглядатимуть органи місцевого самоврядування.В аварії, що сталася вранці 2 червня, загинули 34-річний чоловік та 40-річна жінка. Подружжя їхало легковим автомобілем Opel. У салоні авто перебували 6-річний хлопчик і 12-річна дівчинка, яких із травмами доставили в лікарню.