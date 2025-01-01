У поліції повідомили деталі смертельної аварії на Львівській у Луцьку





Про це пише видання



«Водій легковика, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги у русі вантажівці, внаслідок чого сталося зіткнення. Водій та пасажирка легковика загинула. Пасажирка загинула на місці аварії, водій – у лікарні. Двоє дітей, які перебували в легковику, доставлені у лікарню. Їм надають медичну допомогу», – розповіли правоохоронці.



Наразі на місці ДТП працюють слідчі поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Головному управлінні Національної поліції Волині повідомили деталі летальної дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Львівській у Луцьку. Вона трапилася у понеділок вранці, 2 червня.Про це пише видання ВСН «Водій легковика, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги у русі вантажівці, внаслідок чого сталося зіткнення. Водій та пасажирка легковика загинула. Пасажирка загинула на місці аварії, водій – у лікарні. Двоє дітей, які перебували в легковику, доставлені у лікарню. Їм надають медичну допомогу», – розповіли правоохоронці.Наразі на місці ДТП працюють слідчі поліції.

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