У поліції повідомили деталі смертельної аварії на Львівській у Луцьку

У поліції повідомили деталі смертельної аварії на Львівській у Луцьку
У Головному управлінні Національної поліції Волині повідомили деталі летальної дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Львівській у Луцьку. Вона трапилася у понеділок вранці, 2 червня.

Про це пише видання ВСН.

«Водій легковика, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги у русі вантажівці, внаслідок чого сталося зіткнення. Водій та пасажирка легковика загинула. Пасажирка загинула на місці аварії, водій – у лікарні. Двоє дітей, які перебували в легковику, доставлені у лікарню. Їм надають медичну допомогу», – розповіли правоохоронці.

Наразі на місці ДТП працюють слідчі поліції.


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