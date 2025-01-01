У поліції повідомили деталі смертельної аварії на Львівській у Луцьку
Сьогодні, 10:05
У Головному управлінні Національної поліції Волині повідомили деталі летальної дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Львівській у Луцьку. Вона трапилася у понеділок вранці, 2 червня.
Про це пише видання ВСН.
«Водій легковика, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги у русі вантажівці, внаслідок чого сталося зіткнення. Водій та пасажирка легковика загинула. Пасажирка загинула на місці аварії, водій – у лікарні. Двоє дітей, які перебували в легковику, доставлені у лікарню. Їм надають медичну допомогу», – розповіли правоохоронці.
Наразі на місці ДТП працюють слідчі поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише видання ВСН.
«Водій легковика, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги у русі вантажівці, внаслідок чого сталося зіткнення. Водій та пасажирка легковика загинула. Пасажирка загинула на місці аварії, водій – у лікарні. Двоє дітей, які перебували в легковику, доставлені у лікарню. Їм надають медичну допомогу», – розповіли правоохоронці.
Наразі на місці ДТП працюють слідчі поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У поліції повідомили деталі смертельної аварії на Львівській у Луцьку
Сьогодні, 10:05
Дві балістичні ракети ракети влучили у житловий район Харкова
Сьогодні, 09:30
На Львівській у Луцьку — серйозна ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 08:45