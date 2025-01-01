В окупованому Криму померла легендарна дисидентка Айше Сейтмуратова

В окупованому Криму померла легендарна дисидентка Айше Сейтмуратова
У неділю, 1 червня, на тимчасово окупованій території Криму на 89-му році життя померла видатна учасниця кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратова.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник Меджлісу Рефат Чубаров.

"Знову з окупованого російською федерацією Криму надійшла сумна звістка, в яку не хочеться вірити, - у віці 88 років померла легендарна дисидентка, політв'язень часів СРСР, журналістка, історик, ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратова", — написав він.

Довідково: Айше Сейтмуратова — кримськотатарська громадська діячка, правозахисниця, учасниця національного руху кримських татар, політична в’язень радянського режиму, журналістка і публіцистка в еміграції.

У 1964 році приєдналася до кримськотатарського національного руху в Самаркандській області. Брала участь у зустрічах з представниками радянської влади, зокрема в ЦК КПРС. У 1966 році була заарештована за звинуваченням у "розпалюванні національної ворожнечі" та засуджена до трьох років умовно. У 1971 році знову арештована та засуджена до трьох років ув’язнення за "Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй". Відбувала покарання в мордовських таборах.

Після звільнення у 1974 році продовжила правозахисну діяльність. У 1978 році емігрувала до США, побоюючись примусового психіатричного лікування.

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