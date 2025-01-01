Скорботний червень: вшанували полеглих у цьому місяці волинян

Скорботний червень: вшанували полеглих у цьому місяці волинян
Упродовж червня за час російсько-української війни обірвалося життя десяти Героїв із Нововолинська.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Згадуємо Героїв, які загинули в червні», - зазначив він.

Зокрема минають перші роковини світлої памʼяті Тараса Жуковського.

Другий рік немає з нами Володимира Кварцяна, Олега Марчука, Володимира Шаргута, Сергія Савоніка, Олександра Старжинського, Дмитра Вербицького, Руслана Медвідя та Сергія Вознюка.

Одинадцять років тому війна забрала нашого Захисника Володимира Якобчука.

«Громада памʼятає! Слава Героям!» - зазначив Борис Карпус.
Скорботний червень: вшанували полеглих у цьому місяці волинян
Скорботний червень: вшанували полеглих у цьому місяці волинян

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Теги: загиблі, війна
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