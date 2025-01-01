У цирку «Кобзов» загинула акробатка: дівчина зірвалася з 15-метрової висоти

У цирку «Кобзов» загинула акробатка: дівчина зірвалася з 15-метрової висоти
Племінниця засновника цирку «Кобзов» трагічно загинула, зірвавшись із 15-метрової висоти.

Про це повідомив сам Микола Кобзов на сторінці у фейсбуці.

«Сьогодні через трагічну випадковість загинула моя племінниця Вероніка Кобзова. Молода, вродлива, успішна і таке горе. Вероніка, завжди пам’ятатимемо. Люблю тебе. Сумуємо всією родиною», – написав він.

Микола Кобзов не розголошує подробиць трагедії. За його словами, Вероніка зірвалася з 15-метрової висоти. Відомо, що вона була повітряною акробаткою та виконувала складні трюки на великій висоті.

У цирку «Кобзов» загинула акробатка: дівчина зірвалася з 15-метрової висоти

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скорботний червень: вшанували полеглих у цьому місяці волинян
Сьогодні, 11:18
Поліція: в аварії в Луцьку загинуло подружжя, діти потрапили до лікарні
Сьогодні, 10:54
У цирку «Кобзов» загинула акробатка: дівчина зірвалася з 15-метрової висоти
Сьогодні, 10:45
В окупованому Криму померла легендарна дисидентка Айше Сейтмуратова
Сьогодні, 10:15
У поліції повідомили деталі смертельної аварії на Львівській у Луцьку
Сьогодні, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скорботний червень: вшанували полеглих у цьому місяці волинян
Сьогодні, 11:18
 0
Поліція: в аварії в Луцьку загинуло подружжя, діти потрапили до лікарні
Сьогодні, 10:54
 0
У цирку «Кобзов» загинула акробатка: дівчина зірвалася з 15-метрової висоти
Сьогодні, 10:45
 0
Традиційні волинські страви з картоплі: рецепти
Сьогодні, 10:30
 0
В окупованому Криму померла легендарна дисидентка Айше Сейтмуратова
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8