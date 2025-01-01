У цирку «Кобзов» загинула акробатка: дівчина зірвалася з 15-метрової висоти





Про це повідомив сам Микола Кобзов на



«Сьогодні через трагічну випадковість загинула моя племінниця Вероніка Кобзова. Молода, вродлива, успішна і таке горе. Вероніка, завжди пам’ятатимемо. Люблю тебе. Сумуємо всією родиною», – написав він.



Микола Кобзов не розголошує подробиць трагедії. За його словами, Вероніка зірвалася з 15-метрової висоти. Відомо, що вона була повітряною акробаткою та виконувала складні трюки на великій висоті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Племінниця засновника цирку «Кобзов» трагічно загинула, зірвавшись із 15-метрової висоти.Про це повідомив самна сторінці у фейсбуці.«Сьогодні через трагічну випадковість загинула моя племінниця. Молода, вродлива, успішна і таке горе. Вероніка, завжди пам’ятатимемо. Люблю тебе. Сумуємо всією родиною», – написав він.Микола Кобзов не розголошує подробиць трагедії. За його словами, Вероніка зірвалася з 15-метрової висоти. Відомо, що вона була повітряною акробаткою та виконувала складні трюки на великій висоті.

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