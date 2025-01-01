«Бути в тренді «Павутини»: як волинські воїни знищують дронами ворогів

«Бути в тренді «Павутини»: як волинські воїни знищують дронами ворогів
Волинська 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого опублікувала відео, як знищує дронами на фронті загарбників.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.

«Бути в тренді «Павутини» - це значить знищувати дронами все вороже!» - йдеться у повідомленні.

Князівські воїни долучилися до чудової акції 1 червня 2025 року.

«Особлива увага до виразу «ліца» ворожого мотоцикліста!» - додали у 14-й бригаді.


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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