«Бути в тренді «Павутини»: як волинські воїни знищують дронами ворогів





Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.



«Бути в тренді «Павутини» - це значить знищувати дронами все вороже!» - йдеться у повідомленні.



Князівські воїни долучилися до чудової акції 1 червня 2025 року.



«Особлива увага до виразу «ліца» ворожого мотоцикліста!» - додали у 14-й бригаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого опублікувала відео, як знищує дронами на фронті загарбників.Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.«Бути в- це значить знищувати дронами все вороже!» - йдеться у повідомленні.Князівські воїни долучилися до чудової акції 1 червня 2025 року.«Особлива увага до виразу «ліца» ворожого мотоцикліста!» - додали у 14-й бригаді.

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