У центрі Луцька зіткнулися тролейбус і легковик
Сьогодні, 12:03
У центрі Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика і тролейбуса.
Про це пише Конкурент.
ДТП трапилась зранку у понеділок, 2 червня, біля драмтеатру. У тролейбус №3, що повертав на вулицю Богдана Хмельницького, врізався кросовер Mercedes, який прямував на вулицю Шевченка.
На місці працював екіпаж патрульної поліції.
Рух транспорту на цій ділянці ускладнений.
Деталі – згодом.
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Про це пише Конкурент.
ДТП трапилась зранку у понеділок, 2 червня, біля драмтеатру. У тролейбус №3, що повертав на вулицю Богдана Хмельницького, врізався кросовер Mercedes, який прямував на вулицю Шевченка.
На місці працював екіпаж патрульної поліції.
Рух транспорту на цій ділянці ускладнений.
Деталі – згодом.
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