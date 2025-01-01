У центрі Луцька зіткнулися тролейбус і легковик

дорожньо-транспортна пригода за участю легковика і тролейбуса.



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ДТП трапилась зранку у понеділок, 2 червня, біля драмтеатру. У тролейбус №3, що повертав на вулицю Богдана Хмельницького, врізався кросовер Mercedes, який прямував на вулицю Шевченка.



На місці працював екіпаж патрульної поліції.



Рух транспорту на цій ділянці ускладнений.



Деталі – згодом.





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