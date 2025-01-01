У центрі Луцька зіткнулися тролейбус і легковик

У центрі Луцька зіткнулися тролейбус і легковик
У центрі Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика і тролейбуса.

Про це пише Конкурент.

ДТП трапилась зранку у понеділок, 2 червня, біля драмтеатру. У тролейбус №3, що повертав на вулицю Богдана Хмельницького, врізався кросовер Mercedes, який прямував на вулицю Шевченка.

На місці працював екіпаж патрульної поліції.

Рух транспорту на цій ділянці ускладнений.

Деталі – згодом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 12:51
Малюк оприлюднив усі деталі історичної операції «Павутина»
Сьогодні, 12:23
У центрі Луцька зіткнулися тролейбус і легковик
Сьогодні, 12:03
«Бути в тренді «Павутини»: як волинські воїни знищують дронами ворогів
Сьогодні, 11:43
Скорботний червень: вшанували полеглих у цьому місяці волинян
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
Поліція: в аварії в Луцьку загинуло подружжя, діти потрапили до лікарні Поліція: в аварії в Луцьку загинуло подружжя, діти потрапили до лікарні
Сьогодні, 10:54
Знайшли водійку, яка скоїла ДТП у Луцьку та накивала п'ятами з місця аварії. ФОТО Знайшли водійку, яка скоїла ДТП у Луцьку та накивала п'ятами з місця аварії. ФОТО
30 травня, 23:19
У Луцьку легковик врізався в електроопору, працювали рятувальники. ФОТО У Луцьку легковик врізався в електроопору, працювали рятувальники. ФОТО
30 травня, 22:22
У Луцьку п'яна водійка виїхала на зустрічну смугу та врізалася у бетонний відбійник У Луцьку п'яна водійка виїхала на зустрічну смугу та врізалася у бетонний відбійник
28 травня, 10:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майже рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 12:51
 0
Малюк оприлюднив усі деталі історичної операції «Павутина»
Сьогодні, 12:23
 0
У центрі Луцька зіткнулися тролейбус і легковик
Сьогодні, 12:03
 0
«Бути в тренді «Павутини»: як волинські воїни знищують дронами ворогів
Сьогодні, 11:43
 0
Скорботний червень: вшанували полеглих у цьому місяці волинян
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8