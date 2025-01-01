У Луцьку п'яна водійка виїхала на зустрічну смугу та врізалася у бетонний відбійник

Не впоралась з керуванням та мала ознаки алкогольного спʼяніння — у Луцьку патрульні зафіксували ще один випадок нетверезого водіння.Про це повідомили в установі."Учора ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Рівненській у Луцьку. З’ясувалося, що водійка автомобіля Skoda не обрала безпечну швидкість, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та здійснила наїзд на бетонний дорожній відбійник", - йдеться в повідомленні.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.Під час спілкування з кермувальницею патрульні виявили у неї ознаки алкогольного спʼяніння. Пройти огляд як на місці, так і в медичному закладі вона відмовилась.Інспектори склали на водійку адміністративні матеріали:за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.