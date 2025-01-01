У Луцьку п'яна водійка виїхала на зустрічну смугу та врізалася у бетонний відбійник

У Луцьку п'яна водійка виїхала на зустрічну смугу та врізалася у бетонний відбійник
Не впоралась з керуванням та мала ознаки алкогольного спʼяніння — у Луцьку патрульні зафіксували ще один випадок нетверезого водіння.

Про це повідомили в установі.

"Учора ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Рівненській у Луцьку. З’ясувалося, що водійка автомобіля Skoda не обрала безпечну швидкість, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та здійснила наїзд на бетонний дорожній відбійник", - йдеться в повідомленні.

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Під час спілкування з кермувальницею патрульні виявили у неї ознаки алкогольного спʼяніння. Пройти огляд як на місці, так і в медичному закладі вона відмовилась.

Інспектори склали на водійку адміністративні матеріали:

за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);

ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
У Луцьку п'яна водійка виїхала на зустрічну смугу та врізалася у бетонний відбійник
У Луцьку п'яна водійка виїхала на зустрічну смугу та врізалася у бетонний відбійник

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Теги: Луцьк, ДТП
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