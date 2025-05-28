Дрони атакували завод із розробки БпЛА під Москвою

Дрони атакували завод із розробки БпЛА під Москвою
Безпілотники атакували завод із розробки дронів у підмосковному місті Дубна, повідомляють російські Telegram-канали.

Також про це повідомляли мер Москви Сергій Собянін та Міноборони РФ, пише УП.

У соцмережах публікують відео безпілотників у небі Дубни, а також вибух і пожежу після влучання.

Місцеві жителі на відео кажуть "знову в "Кронштадт" потрапило".

На сайті підприємства зазначено, що ця компанія створює "безпілотні літальні апарати та авіаційну техніку".

Мер Москви Сергій Собянін від початку доби написав 17 повідомлень про атаку безпілотників. За його словами, ППО знищила щонайменше 31 дрон, що летів на російську столицю.

Також він написав про відбиття атаки БпЛА на Зеленоград.

За словами чиновника, і в Москві, і в Зеленограді "серйозних пошкоджень і постраждалих немає", а на "місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

Дубну називають "наукоградом". Місто розташоване на півночі Московської області за 121 км від Москви.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що з 21:00 27 травня до 7:00 28 травня ППО нібито знищила і перехопила 296 українських БпЛА над територіями Московського регіону, Брянської, Бєлгородської, Володимирської, Воронезької, Іванівської, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської, Смоленської, Тверської та Тульської областей.

Російське оборонне відомство традиційно нічого не повідомляє ні про загальну кількість дронів, які нібито летіли на територію РФ, ні про наслідки атаки.

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Теги: Росія, війна
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