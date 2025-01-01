WP: росія влітку планує масштабний наступ на Донеччині

WP: росія влітку планує масштабний наступ на Донеччині
Росія цього літа розпочне новий масштабний наступ в Донецькій області, ймовірно, що він вже розпочався.

Про це повідомляє Liga з посиланням на Washington Post.

Як пише WP з посиланням на українських військових чиновників та аналітиків, наступ, ймовірно, вже почався на тлі застою мирного процесу за посередництва США.

Американські аналітики заявили, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, впевнений, що він все ще може виграти війну воєнним шляхом, хоча санкції та великі втрати можуть поступово підривати військову машину Росії, і це літо може бути її останнім шансом для серйозного поштовху.

З основним наступом на Донецьк, Кремль також планує здійснити менші атаки вздовж кордону Сумської та Харківської областей на північному сході України, зазначають аналітики.

Мета полягає в тому, щоб посилити тиск на українські війська на передовій, а також на кордоні з Сумською та Харківською областями на північному сході України.

"Росія планує "спробувати скувати українські війська вздовж лінії фронту, зокрема в Сумській та Харківській областях, але в іншому випадку вони надаватимуть пріоритет Покровську та Костянтинівці", – сказав науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков.

Він додав, що РФ має можливість атакувати Костянтинівку з трьох напрямків.

"Я очікую, що вони зосередяться на Донецькій області. Все інше буде відволіканням і розпорошенням українських ресурсів та уваги", – сказав Бєлєсков.

Попри прогнози деяких аналітиків про падіння цих міст ще в грудні 2024 року, Україна утримує їх майже рік. Однак, додає видання, українська армія й далі стикається з нестачею особового складу та озброєння, тоді як Росія перевиконує плани з мобілізації. Проте сил для масштабних наступів їй усе ще бракує, кажуть аналітики та українські військові чиновники.

Захопити Авдіївку у лютому 2024 року коштувало РФ 80 тисяч військових. Нині на кордоні з Сумщиною та Харківщиною розміщено 125 тисяч російських військових. Цього, за даними, оприлюдненими українською військовою розвідкою, не достатньо, щоб взяти два обласні центри.

"Найімовірніше, ці війська будуть використані для окупації клаптиків української землі вздовж кордону", – сказав представник військової розвідки України Андрій Черняк.

Однак, за словами Черняка, російські війська використовуватимуть ці нові опорні пункти всередині України, щоб чинити тиск на обидва обласні центри, зокрема на Суми.

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Теги: війна, росія
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