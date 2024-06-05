Дослідження щодо можливих зв’язків Київської митрополії УПЦ і РПЦ ще не завершили, - ДЕСС





Таку заяву зробила Державна служба з етнополітики та свободи совісті, пише



«Вказане дослідження розпочато 20 травня 2025 року. Воно триває у суворій відповідності до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації ” та Постанови Кабінету Міністрів України від 9 травня 2025 р. № 543 «Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена» і наразі не є завершеним», - зазначили в ДЕСС.



Служба наголосила, що поширена в медіапросторі інформація щодо висновку, якого нібито дійшла дослідницька група, не відповідає дійсності.



«Інформація про завершення дослідження та його результати буде оприлюднена на офіційному сайті ДЕСС», - запевнили у відомстві.



Раніше телеграм-канали поширили дописи про те, що Державна служба України з етнополітики та свободи совісті нібито Київську митрополію УПЦ афілійованою з МП за ознаками, передбаченими законом, а також надала припис про усунення ознак афілійованості.



Ще у 2023 році Державна служба оприлюднила лист до Української православної церкви (МП). У ньому виклала рекомендації про те, які дії з боку УПЦ могли б засвідчити про її вихід зі складу Російської Православної Церкви.



Цього місяця стало відомо, що ДЕСС подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із Російською православною церквою.



Перед цим Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що під прикриттям “релігійної співпраці” РПЦ виконувати функції інструмента гібридного впливу, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дослідження щодо можливих зв’язків (афілійованості) Київської митрополії УПЦ з забороненою в Україні релігійною організацією не завершене.Таку заяву зробила Державна служба з етнополітики та свободи совісті, пише LB.ua «Вказане дослідження розпочато 20 травня 2025 року. Воно триває у суворій відповідності до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації ” та Постанови Кабінету Міністрів України від 9 травня 2025 р. № 543 «Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена» і наразі не є завершеним», - зазначили в ДЕСС.Служба наголосила, що поширена в медіапросторі інформація щодо висновку, якого нібито дійшла дослідницька група, не відповідає дійсності.«Інформація про завершення дослідження та його результати буде оприлюднена на офіційному сайті ДЕСС», - запевнили у відомстві.Раніше телеграм-канали поширили дописи про те, що Державна служба України з етнополітики та свободи совісті нібито Київську митрополію УПЦ афілійованою з МП за ознаками, передбаченими законом, а також надала припис про усунення ознак афілійованості.Ще у 2023 році Державна служба оприлюднила лист до Української православної церкви (МП). У ньому виклала рекомендації про те, які дії з боку УПЦ могли б засвідчити про її вихід зі складу Російської Православної Церкви.Цього місяця стало відомо, що ДЕСС подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із Російською православною церквою.Перед цим Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що під прикриттям “релігійної співпраці” РПЦ виконувати функції інструмента гібридного впливу, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні.

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