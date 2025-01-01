На Волині судитимуть жінку, яку побив священик УПЦ МП





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Парадокс ситуації обурює багатьох. Родина Вікторії втратила сина та брата на війні, але тепер саме вона — замість отримати справедливість — опинилась на лаві підсудних.



29-го листопада 2024-го року у селі Волошки Ковельського району, за словами Вікторії Дідух, священик УПЦ МП Віталій Лашта вдарив її в обличчя. Вона одразу звернулася до травмпункту та поліції, де зафіксували тілесні ушкодження. Інцидент потрапив до реєстру досудових розслідувань — за ч.1 ст.125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).



Але замість логічного продовження справи — на лаві підсудних опинилась сама Вікторія. Вже незабаром після інциденту, священик подав зустрічну заяву, мовляв, Вікторія побила його та його дружину. Через це на жінку відкрили справу за тими ж статтями — 125 і 126 Кримінального Кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження і побої).



“Я діяла з інстинкту самозахисту, коли він вибив у мене телефон і побіг на мене. Ще мене звинувачують у побитті матушки, хоча на відео видно, що я її не торкалася, але вона подала заяву та зняла побої вже на 6-й день після інциденту”, – розповіла Вікторія БУГу.



За словами Вікторії, процес іде нерівно: представники Лашти — нібито постійно надають медичні довідки і засідання зриваються. У справі проти священика було лише два судових засідання — й те, що мало відбутися ще у січні, за словами жінки, перенесли без ухвали. Водночас справу проти Вікторії розглядають активніше.



Жінка звертається до журналістів, активістів, правозахисників і просто небайдужих: бути присутніми на засіданнях.



Суд над Вікторією Дідух відбудеться 2-го червня о 13:00 у Ковельському міськрайонному суді Волинської області.



Раніше Вікторія звернулась до обласної прокуратури з відкритою заявою. Вона стверджувала, що з боку Ковельської окружної прокуратури на неї чинився тиск — аби вона відкликала заяву на священика.



“Правоохоронці ще на початку тиснули, щоб я забрала заяву, мовляв, в мене буде така сама стаття, як у нього”,- розповідає потерпіла.



Ситуацію публічно прокоментував і депутат обласної ради Андрій Бокоч, який прямо на сесії закликав прокурора області звернути увагу на підлеглого — Володимира Ющика. Саме він, за словами депутата, проявляє надмірну активність у підтримці Московського Патріархату на теренах Волині та тисне на людей, зокрема і Вікторію.



Вікторія Дідух — сестра полеглого Героя. Активістка. Людина, яка мала право вимагати справедливості. Але тепер вона сама — під прицілом судової системи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі 2-го червня відбудеться суд над Вікторією Дідух — жінкою, яка стала відомою після інциденту з священиком УПЦ МП Віталієм Лаштою у селі Волошки. Саме вона заявила про побиття з боку священника, є навіть відео, де це зафіксовано, але наразі вона сама проходить в одній зі справ як обвинувачена.Про це повідомляє Буг Парадокс ситуації обурює багатьох. Родина Вікторії втратила сина та брата на війні, але тепер саме вона — замість отримати справедливість — опинилась на лаві підсудних.29-го листопада 2024-го року у селі Волошки Ковельського району, за словами Вікторії Дідух, священик УПЦ МП Віталій Лашта вдарив її в обличчя. Вона одразу звернулася до травмпункту та поліції, де зафіксували тілесні ушкодження. Інцидент потрапив до реєстру досудових розслідувань — за ч.1 ст.125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).Але замість логічного продовження справи — на лаві підсудних опинилась сама Вікторія. Вже незабаром після інциденту, священик подав зустрічну заяву, мовляв, Вікторія побила його та його дружину. Через це на жінку відкрили справу за тими ж статтями — 125 і 126 Кримінального Кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження і побої).“Я діяла з інстинкту самозахисту, коли він вибив у мене телефон і побіг на мене. Ще мене звинувачують у побитті матушки, хоча на відео видно, що я її не торкалася, але вона подала заяву та зняла побої вже на 6-й день після інциденту”, – розповіла Вікторія БУГу.За словами Вікторії, процес іде нерівно: представники Лашти — нібито постійно надають медичні довідки і засідання зриваються. У справі проти священика було лише два судових засідання — й те, що мало відбутися ще у січні, за словами жінки, перенесли без ухвали. Водночас справу проти Вікторії розглядають активніше.Жінка звертається до журналістів, активістів, правозахисників і просто небайдужих: бути присутніми на засіданнях.Суд над Вікторією Дідух відбудеться 2-го червня о 13:00 у Ковельському міськрайонному суді Волинської області.Раніше Вікторія звернулась до обласної прокуратури з відкритою заявою. Вона стверджувала, що з боку Ковельської окружної прокуратури на неї чинився тиск — аби вона відкликала заяву на священика.“Правоохоронці ще на початку тиснули, щоб я забрала заяву, мовляв, в мене буде така сама стаття, як у нього”,- розповідає потерпіла.Ситуацію публічно прокоментував і депутат обласної ради Андрій Бокоч, який прямо на сесії закликав прокурора області звернути увагу на підлеглого — Володимира Ющика. Саме він, за словами депутата, проявляє надмірну активність у підтримці Московського Патріархату на теренах Волині та тисне на людей, зокрема і Вікторію.Вікторія Дідух — сестра полеглого Героя. Активістка. Людина, яка мала право вимагати справедливості. Але тепер вона сама — під прицілом судової системи.

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