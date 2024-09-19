У Луцьку заступник директора «Епіцентру» втік із місця ДТП: як його покарав суд

У Луцьку заступник директора «Епіцентру» втік із місця ДТП: як його покарав суд
У Луцьку заступник директора ТзОВ «Епіцентр К» отримав 3400 гривень штрафу, бо покинув місце дорожньо-транспортної пригоди.

Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.

Інцидент стався 6 квітня 2025 року на вулиці Ківерцівській. Під час керування Renault Scenic Анатолій Ф. не дотримався безпечного бокового інтервалу і допустив зіткнення з Mitsubishi. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Після цього водій залишив місце ДТП, не дочекавшись приїзду працівників поліції.

На судовому засіданні порушник визнав вину частково. Як пояснив, оскільки зіткнення відбулося на шляхопроводі, то вирішив завершити з'їзд, аби не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху. З його слів, потім зупинився під мостом, однак потерпілого поряд не було, тому рушив далі. Про причетність до зіткнення поліцейських не повідомляв.

Потерпілий зазначив, що його автомобілю пошкоджено всю праву сторону. Мовляв, після зіткнення інший водій, не зупиняючись, продовжував свій рух. На його переконання, останній достовірно усвідомлював, що вчинив ДТП.

Вина водія Renault у двох адмінправопорушеннях підтверджується протоколами, схемою місця ДТП, фототаблицею, відеозаписом із камер «Безпечне місто Луцьк»

Суд призначив Анатолію Ф. штраф у розмірі 3400 гривень. Також він заплатить 605 гривень судового збору.

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Теги: ДТП, Луцьк, суд
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