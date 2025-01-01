У Луцькому районі горіла господарська споруда: працювали майже 30 вогнеборців





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення до служби 101 надійшло о 21:04.



На час прибуття першого розрахуноку вогнеборців вогнем була уже охоплена покрівля цієї споруди, на допомогу прибули чергові відділення варт з двох інших підрозділів ДСНС Луцька.



Рятувальники подали на гасіння водяні стволи, локалізували пожежу о 21:57, ліквідували о 22:18.



Загалом на місці пожежі працювали майже 30 вогнеборців, залучено 5 пожежних автоцистерн.



Причина пожежі з’ясовується, постраждалих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі рятувальники ліквідували пожежу господарської споруди, що виникла вчора ввечері на вулиці Будівельній на масиві Омеляник.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення до служби 101 надійшло о 21:04.На час прибуття першого розрахуноку вогнеборців вогнем була уже охоплена покрівля цієї споруди, на допомогу прибули чергові відділення варт з двох інших підрозділів ДСНС Луцька.Рятувальники подали на гасіння водяні стволи, локалізували пожежу о 21:57, ліквідували о 22:18.Загалом на місці пожежі працювали майже 30 вогнеборців, залучено 5 пожежних автоцистерн.Причина пожежі з’ясовується, постраждалих немає.

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