У Луцькому районі горіла господарська споруда: працювали майже 30 вогнеборців
Сьогодні, 09:45
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу господарської споруди, що виникла вчора ввечері на вулиці Будівельній на масиві Омеляник.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 21:04.
На час прибуття першого розрахуноку вогнеборців вогнем була уже охоплена покрівля цієї споруди, на допомогу прибули чергові відділення варт з двох інших підрозділів ДСНС Луцька.
Рятувальники подали на гасіння водяні стволи, локалізували пожежу о 21:57, ліквідували о 22:18.
Загалом на місці пожежі працювали майже 30 вогнеборців, залучено 5 пожежних автоцистерн.
Причина пожежі з’ясовується, постраждалих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 21:04.
На час прибуття першого розрахуноку вогнеборців вогнем була уже охоплена покрівля цієї споруди, на допомогу прибули чергові відділення варт з двох інших підрозділів ДСНС Луцька.
Рятувальники подали на гасіння водяні стволи, локалізували пожежу о 21:57, ліквідували о 22:18.
Загалом на місці пожежі працювали майже 30 вогнеборців, залучено 5 пожежних автоцистерн.
Причина пожежі з’ясовується, постраждалих немає.
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