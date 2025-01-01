У Луцькому районі горіла господарська споруда: працювали майже 30 вогнеборців

У Луцькому районі горіла господарська споруда: працювали майже 30 вогнеборців
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу господарської споруди, що виникла вчора ввечері на вулиці Будівельній на масиві Омеляник.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення до служби 101 надійшло о 21:04.

На час прибуття першого розрахуноку вогнеборців вогнем була уже охоплена покрівля цієї споруди, на допомогу прибули чергові відділення варт з двох інших підрозділів ДСНС Луцька.

Рятувальники подали на гасіння водяні стволи, локалізували пожежу о 21:57, ліквідували о 22:18.

Загалом на місці пожежі працювали майже 30 вогнеборців, залучено 5 пожежних автоцистерн.

Причина пожежі з’ясовується, постраждалих немає.
У Луцькому районі горіла господарська споруда: працювали майже 30 вогнеборців
У Луцькому районі горіла господарська споруда: працювали майже 30 вогнеборців
У Луцькому районі горіла господарська споруда: працювали майже 30 вогнеборців
У Луцькому районі горіла господарська споруда: працювали майже 30 вогнеборців
У Луцькому районі горіла господарська споруда: працювали майже 30 вогнеборців
У Луцькому районі горіла господарська споруда: працювали майже 30 вогнеборців
У Луцькому районі горіла господарська споруда: працювали майже 30 вогнеборців

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Теги: пожежа, Волинь
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