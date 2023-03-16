Більше не набиратимуть учнів у 10 клас: п'ять ліцеїв Рожищенської громади стануть гімназіями

Більше не набиратимуть учнів у 10 клас: п'ять ліцеїв Рожищенської громади стануть гімназіями
Рожищенська міська рада ухвалила п'ять рішень про перепрофілювання та зміну назви комунальних закладів загальної середньої освіти. З 1 вересня 2026 року заклади офіційно працюватимуть як гімназії, а з 1 вересня 2025 року не набиратимуть дітей у 10 клас.

Відповідні рішення депутати ухвалили на сесії 27 травня. Про це повідомляє Район.Рожище.

Йдеться про Топільненський, Дубищенський, Крижівський та Рожищенські ліцеї №1 та 2.

У документах, прийнятих на сесії, передбачили зміну типу навчальних закладів з ліцеїв на гімназії. Рішення ухвалили відповідно до законодавства України про освіту та з урахуванням рекомендацій профільної депутатської комісії.

Керівництву шкіл рекомендували вже з 1 вересня 2025 року не здійснювати набір учнів до 10 класу. Водночас новостворені гімназії стануть правонаступниками усіх прав і обов’язків нинішніх ліцеїв.

Також керівники закладів мають розробити нові статути гімназій, подати їх на затвердження міській раді, а також здійснити державну реєстрацію змін у встановленому порядку.

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Теги: школи, Рожище
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