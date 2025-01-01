Курс валют на 28 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 28 травня. Долар злетів на 10 коп. Євро додав 2 коп. Злотий залишився без змін.
Про це повідомили в Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 41,67 (+10 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,31 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,13 (0 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 41,67 (+10 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,31 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,13 (0 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 28 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 28 травня: прогноз
Сьогодні, 01:30
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00