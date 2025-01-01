Курс валют на 28 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили в Національному банку.



Курс долара

1 долар США — 41,67 (+10 коп.)



Курс євро

1 євро — 47,31 (+2 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,13 (0 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 28 травня. Долар злетів на 10 коп. Євро додав 2 коп. Злотий залишився без змін.Про це повідомили в Національному банку.Курс долара1 долар США — 41,67 (+10 коп.)Курс євро1 євро — 47,31 (+2 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,13 (0 коп.)

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