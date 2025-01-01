Масштабна операція: СБУ знищила мережу шпигунів на Донеччині

Працівники СБУ викрили, яка наводила російські удари на прифронтову Костянтинівку.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну агентурну мережу фсб на Донеччині. До складу ворожого осередку входило четверо мешканців Костянтинівки, які коригували ракетно-бомбові атаки рф по місту.Усі агенти діяли порізно, але мали одного спільного куратора від російської спецслужби. Їхнім основним завданням був збір координат, за якими розміщуються підрозділи Сил оборони.Серед затриманих – 35-річний ІТ-спеціаліст, який під виглядом налаштування інтернету у клієнтів «втемну» випитував у них про місця базування українських військ.Ще троє фігурантів – 23-річний вантажник з місцевого ринку та двоє безробітних, які обходили місто та фіксували розташування потрібних об’єктів.За матеріалами справи, всі агенти були завербовані ворогом через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків».Для підготовки «звітів» зловмисники позначали потенційні цілі на гугл-картах і додавали до скріншоту детальний опис місцевості.Співробітники СБУ викрили агентурну групу і затримали всіх її учасників.У фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами роботи на фсб.Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.