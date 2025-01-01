Масштабна операція: СБУ знищила мережу шпигунів на Донеччині

Масштабна операція: СБУ знищила мережу шпигунів на Донеччині
Працівники СБУ викрили агентурну мережу фсб, яка наводила російські удари на прифронтову Костянтинівку.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну агентурну мережу фсб на Донеччині. До складу ворожого осередку входило четверо мешканців Костянтинівки, які коригували ракетно-бомбові атаки рф по місту.

Усі агенти діяли порізно, але мали одного спільного куратора від російської спецслужби. Їхнім основним завданням був збір координат, за якими розміщуються підрозділи Сил оборони.

Серед затриманих – 35-річний ІТ-спеціаліст, який під виглядом налаштування інтернету у клієнтів «втемну» випитував у них про місця базування українських військ.

Ще троє фігурантів – 23-річний вантажник з місцевого ринку та двоє безробітних, які обходили місто та фіксували розташування потрібних об’єктів.

За матеріалами справи, всі агенти були завербовані ворогом через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків».

Для підготовки «звітів» зловмисники позначали потенційні цілі на гугл-картах і додавали до скріншоту детальний опис місцевості.

Співробітники СБУ викрили агентурну групу і затримали всіх її учасників.

У фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами роботи на фсб.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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