Волиніські школярі здобули «золото» і «срібло» на всеукраїнських змаганнях із літнього біатлону

Юні біатлоністи Боратинської громади із Волині вибороли золото та срібло на всеукраїнських змаганнях.Про це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.У Володимирі відбувся Всеукраїнський турнір з, присвячений Міжнародному дню біатлону, який святкують 24 травня.Перше місце серед 17 команд, які брали участь у змаганнях, посіла команда Промінської гімназії у складітаВ особистих гонках у спринті друге місце посіли:— серед учениць 2011 року народження;— серед учениць 2012 року народження.У змішаній естафеті серед школярів 2012 року народження друге місце виборола команда у складіта, а третіми стала команда школярів 2010 року народження у складітаДругий результат у загальному заліку показала команда Гіркополонківського ліцею у складіВ індивідуальних гонках у спринті серед учнів 2012 року народження перше місце посів, а серед учнів 2011 року народження третім став. Третьою у спринті серед учениць 2011 року народження стала«Вітаємо команди та їх наставників Вз чудовими результатами та бажаємо подальших перемог!» - зазначили у громаді.