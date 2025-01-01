Волиніські школярі здобули «золото» і «срібло» на всеукраїнських змаганнях із літнього біатлону
Сьогодні, 10:38
Юні біатлоністи Боратинської громади із Волині вибороли золото та срібло на всеукраїнських змаганнях.
Про це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.
У Володимирі відбувся Всеукраїнський турнір з літнього біатлону серед учнів і учениць, присвячений Міжнародному дню біатлону, який святкують 24 травня.
Перше місце серед 17 команд, які брали участь у змаганнях, посіла команда Промінської гімназії у складі Казакової Дарини, Герасимчук Анастасії, Харчука Дмитра, Сапожника Богдана, Токарука Антона, Олексюка Антона, Лупова Арсена, Гордей Артема, Мельник Діани, Стричинець Аліни, Кокоши Яни, Боровицької Валерії, Ліщук Владислави та Павлюка Андрія.
В особистих гонках у спринті друге місце посіли:
- Кокоша Яна — серед учениць 2011 року народження;
- Боровицька Валерія — серед учениць 2012 року народження.
У змішаній естафеті серед школярів 2012 року народження друге місце виборола команда у складі Мельник Діани, Боровицької Валерії, Павлюка Андрія та Гордея Артема, а третіми стала команда школярів 2010 року народження у складі Казакової Дарини, Герасимчук Анастасії, Харчука Дмитра та Сапожника Богдана.
Другий результат у загальному заліку показала команда Гіркополонківського ліцею у складі Ярослава Мацієвського, Матвія Невмержицького, Вікторії Жовтко, Діани Рудецької, Сніжани Шпитун, Марти Костенюк, Анастасії Кізгори, Вікторії Лукашук.
В індивідуальних гонках у спринті серед учнів 2012 року народження перше місце посів Мацієвський Ярослав, а серед учнів 2011 року народження третім став Невмержицький Матвій. Третьою у спринті серед учениць 2011 року народження стала Костенко Марта.
«Вітаємо команди та їх наставників Володимира Казакова, Валерія Вострікова і Андрія Дзюру з чудовими результатами та бажаємо подальших перемог!» - зазначили у громаді.
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Про це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.
У Володимирі відбувся Всеукраїнський турнір з літнього біатлону серед учнів і учениць, присвячений Міжнародному дню біатлону, який святкують 24 травня.
Перше місце серед 17 команд, які брали участь у змаганнях, посіла команда Промінської гімназії у складі Казакової Дарини, Герасимчук Анастасії, Харчука Дмитра, Сапожника Богдана, Токарука Антона, Олексюка Антона, Лупова Арсена, Гордей Артема, Мельник Діани, Стричинець Аліни, Кокоши Яни, Боровицької Валерії, Ліщук Владислави та Павлюка Андрія.
В особистих гонках у спринті друге місце посіли:
- Кокоша Яна — серед учениць 2011 року народження;
- Боровицька Валерія — серед учениць 2012 року народження.
У змішаній естафеті серед школярів 2012 року народження друге місце виборола команда у складі Мельник Діани, Боровицької Валерії, Павлюка Андрія та Гордея Артема, а третіми стала команда школярів 2010 року народження у складі Казакової Дарини, Герасимчук Анастасії, Харчука Дмитра та Сапожника Богдана.
Другий результат у загальному заліку показала команда Гіркополонківського ліцею у складі Ярослава Мацієвського, Матвія Невмержицького, Вікторії Жовтко, Діани Рудецької, Сніжани Шпитун, Марти Костенюк, Анастасії Кізгори, Вікторії Лукашук.
В індивідуальних гонках у спринті серед учнів 2012 року народження перше місце посів Мацієвський Ярослав, а серед учнів 2011 року народження третім став Невмержицький Матвій. Третьою у спринті серед учениць 2011 року народження стала Костенко Марта.
«Вітаємо команди та їх наставників Володимира Казакова, Валерія Вострікова і Андрія Дзюру з чудовими результатами та бажаємо подальших перемог!» - зазначили у громаді.
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