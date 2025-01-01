На Волині ВАЗ збив мотоцикліста

На Волині ВАЗ збив мотоцикліста
Волинська поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю легковика та мотоцикла.

Автопригода трапилася учора, 27 травня, на вулиці Василя Стуса у Ковелі, інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.

62-річний ковельчанин, керуючи автомобілем ВАЗ 2105, не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом, під керуванням 18-річного місцевого жителя.

Постраждалого мотоцикліста госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у понеділок, 26 травня, в Камінь-Каширському районі 22-річний житель Прилісненської громади, керуючи мотоциклом у стані сп’яніння, допустив наїзд на 29-річного пішохода, який рухався узбіччям у попутному напрямку.

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Теги: ДТП, Волинь
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