Менеджер з Луцька організував підпільне виробництво сигарет: як його покарали?
Сьогодні, 11:28
У Луцьку судили місцевого жителя, менеджера одного з фермерських господарств області, який підпільно виготовляв цигарки.
Вирок чоловіку винесли днями, 21 травня. Але сама незаконна діяльність «спритника» тривала протягом майже двох – ще з 2023-го.
Згідно з матеріалами справи, лучанин придбав спеціальне обладнання через інтернет-сайт, доставлене з Польщі. Сировину замовляв із Тернопільщини та Житомира.
Спочатку чоловік облаштував своє виробництво у Княгининку поблизу Луцька. Але щоб уникнути виявлення, неодноразово змінював його місця розташування. Зрештою, його незаконну діяльність у березні 2025 року все ж викрили детективи Бюро економічної безпеки.
Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили близько півтори тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку, п’ять мішків з тютюновою сумішшю та обладнання.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 та 2 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання та збут тютюнових виробів. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в 170 000 гривень.
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Вирок чоловіку винесли днями, 21 травня. Але сама незаконна діяльність «спритника» тривала протягом майже двох – ще з 2023-го.
Згідно з матеріалами справи, лучанин придбав спеціальне обладнання через інтернет-сайт, доставлене з Польщі. Сировину замовляв із Тернопільщини та Житомира.
Спочатку чоловік облаштував своє виробництво у Княгининку поблизу Луцька. Але щоб уникнути виявлення, неодноразово змінював його місця розташування. Зрештою, його незаконну діяльність у березні 2025 року все ж викрили детективи Бюро економічної безпеки.
Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили близько півтори тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку, п’ять мішків з тютюновою сумішшю та обладнання.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 та 2 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання та збут тютюнових виробів. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в 170 000 гривень.
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