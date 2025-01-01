Менеджер з Луцька організував підпільне виробництво сигарет: як його покарали?





Вирок чоловіку



Згідно з матеріалами справи, лучанин придбав спеціальне обладнання через інтернет-сайт, доставлене з Польщі. Сировину замовляв із Тернопільщини та Житомира.



Спочатку чоловік облаштував своє виробництво у Княгининку поблизу Луцька. Але щоб уникнути виявлення, неодноразово змінював його місця розташування. Зрештою, його незаконну діяльність у березні 2025 року все ж



Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили близько півтори тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку, п’ять мішків з тютюновою сумішшю та обладнання.



Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 та 2 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання та збут тютюнових виробів. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в 170 000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку судили місцевого жителя, менеджера одного з фермерських господарств області, який підпільно виготовляв цигарки.Вирок чоловіку винесли днями , 21 травня. Але сама незаконна діяльність «спритника» тривала протягом майже двох – ще з 2023-го.Згідно з матеріалами справи, лучанин придбав спеціальне обладнання через інтернет-сайт, доставлене з Польщі. Сировину замовляв із Тернопільщини та Житомира.Спочатку чоловік облаштував своє виробництво у Княгининку поблизу Луцька. Але щоб уникнути виявлення, неодноразово змінював його місця розташування. Зрештою, його незаконну діяльність у березні 2025 року все ж викрили детективи Бюро економічної безпеки Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили близько півтори тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку, п’ять мішків з тютюновою сумішшю та обладнання.Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 та 2 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання та збут тютюнових виробів. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в 170 000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію