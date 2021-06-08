У Луцьку перевірили місця для купання: пляжний сезон розпочнеться 1 червня, - міськрада

У Луцьку перевірили місця для купання: пляжний сезон розпочнеться 1 червня, - міськрада
Першого червня у Луцькій міській територіальній громаді розпочнеться купальний сезон. Тож ще на початку поточного місяця відповідні служби розпочали облаштовувати пляжні зони поблизу основних міських водойм.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Йдеться про річку Стир у Центральному парку та ставок у мікрорайоні Теремно. Що зроблено на цих локаціях для забезпечення безпечного купального сезону нині перевіряла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, за словами представників Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, стало відомо – обробку зелених насаджень від кліщів на вищеокреслених територіях проведено, здійснені також контрольні забори води. Аналіз показав, що вона відповідає санітарно-хімічним та мікробіологічним нормам.

Представники ДСНС розповіли, що водолазне відділення аварійно-рятувального загону завершило обстеження акваторії дна в межах місць для купання. Усі небезпечні предмети забрано і вивезено на звалище. Подбали і про належну підготовку матросів-рятувальників, які чергуватимуть на ділянках пляжів щодня з 1-го червня. Їх буде дванадцять.

У цілому, пляжні зони у доглянутому стані: комунальники покосили траву, пофарбували лавки, східці у воду та місця для переодягання. А ще — наповнили свіжим піском пісочниці.
У Луцьку перевірили місця для купання: пляжний сезон розпочнеться 1 червня, - міськрада

Представники ДСНС розповіли, що водолазне відділення аварійно-рятувального загону завершило обстеження акваторії дна в межах місць для купання. Усі небезпечні предмети забрано і вивезено на звалище. Подбали і про належну підготовку матросів-рятувальників, які чергуватимуть на ділянках пляжів щодня з 1-го червня. Їх буде дванадцять.

У цілому, пляжні зони у доглянутому стані: комунальники покосили траву, пофарбували лавки, східці у воду та місця для переодягання. А ще — наповнили свіжим піском пісочниці.
У Луцьку перевірили місця для купання: пляжний сезон розпочнеться 1 червня, - міськрада

Втім, без зауважень членів комісій все ж не обійшлося. Оглянувши території місць масового відпочинку громадян, заступник Луцького міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич звернув увагу присутніх на певні недоліки. Зокрема з метою запобігання травматизму у Центральному парку варто буде ущільнити лежак для відпочинку та прикріпити табличку, яка заборонятиме пірнання з нього. А на пляжі у Теремно — треба буде облаштувати долівки у переодягальнях і теж встановити інформаційні стенди. Роботи мають бути завершені до 1 червня.
У Луцьку перевірили місця для купання: пляжний сезон розпочнеться 1 червня, - міськрада
У Луцьку перевірили місця для купання: пляжний сезон розпочнеться 1 червня, - міськрада
У Луцьку перевірили місця для купання: пляжний сезон розпочнеться 1 червня, - міськрада

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Теги: Луцьк, пляжі
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