«Кінець війни, сподіваюсь, буде вже в червні 2026-го», - Зеленський

«Кінець війни, сподіваюсь, буде вже в червні 2026-го», - Зеленський
Є сподівання, що 2026 року війна вже завершиться, а економіка Росії буде відчувати сильну дію санкцій, але для цього треба сильні кроки із тиску на РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, яка відбулася 27 травня, пише УНІАН.

"Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн, аналітику. Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова", - заявив Зеленський.

При цьому, за його словами, складно аналіз робити того, що в Росії перебуває в тіні і скільки у неї запасів, щоб вести війну.

"Я не думаю, що нам всім відомі всі деталі. Але це буде. Ми вважаємо, що найголовніший виклик – це зростаючий ВПК. Те, що ми бачимо. Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну", - відзначив Зеленський.

Також він відзначив, що Росія отримує компоненти з низки країн.

"Далі велика проблема з ВПК, з компонентами, які йдуть з Китаю, з Тайваню, зі США і з деяких небагатьох компаній Європи. Близько трьох десятків ключових підприємств ВПК Росії послідовно мають відповідні контракти з компаніями з цих країн, про які я сказав... Я розумію, що на рівні лідерів країн, США або Європи ніхто це не підтримує. Як з цим боротися? Дуже якраз просто. Є санкції цих країн. І тому, коли ми говоримо про санкції, Україна передає відповідні документи з назвами цих компаній, цих країн і з назвами компонентів, які постачаються в російські ракети, дрони тощо. Поки що у них збільшення виробництва дронів. Те, що ми бачимо", - наголосив Зеленський.

Також глава держави пояснив, чому до сьогодні адміністрація Дональда Трампа не застосувала нових санкцій проти РФ.

"Не введення сильного пакету санкцій, я думаю, було прогнозованим через те, що Америка чекала на поступки з боку РФ. На мою думку. Інакше пакет був би проголосований вже. Я думаю, що Америка дуже сподівалася і я думаю, що зараз трішки зменшене це відчуття у них. Зменшене відчуття, що Путін дійсно хоче закінчення війни. І навіть те, що є в медіа або є в риториці тієї чи іншої посадової особи США, я не впевнений, що це дійсно відповідає їхнім прогнозам і аналізу їхньої розвідки щодо дій Путіна", - повідомив Зеленський.

При цьому, президент України переконаний, що не введення санкцій якраз призведе до підняття морального духу у Кремля.

"І це точно буде відображатись в тому чи іншому сенсі на полі бою. Тому що вони емоційно надихаються словами. Готові життя віддати і не розуміють за що віддають, куди ідуть і так далі. Тому я думаю, що це точно нам не допомагає", - сказав Зеленський.

Він вважає, що потрібні конкретні кроки.

"Безумовно, є люди, які вважають, що якщо ввести сильні санкції, то можуть закритись можливості діалогу з "рускімі". Ми розуміємо, що в Америці такі люди є. Мені здається, що такі люди є і в Європі, які виступають саме за те, що треба залишати ланцюжки для цих перемовин і всі відповідно бояться таких дій. Мені здається, що так воно не працює з Путіним. Підтримуючи, до речі, тезу, не мою, а Сполучених Штатів Америки, що саме через силу можна примусити "рускіх" думати про мир. Тому що зараз вони думають про війну", - переконаний Зеленський.

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Теги: війна, ЗСУ
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