У Луцьку буде вулиця Миколи Голованя

перейменувала вулицю Спортивну у Старому місті на честь відомого скульптора Миколи Голованя.



Відповідне рішення сьогодні, 28 травня, ухвалили депутати міської ради на пленарному засіданні 75-ї сесії, повідомляє Луцькрада у телеграмі.



Відтепер вулиця Молодіжна, яка знаходиться у Старому місті, отримала назву Скульптора Голованя.



Вулицю перейменували на честь Миколи Микитовича Голованя, який проживав у місті Луцьку з 1947 по 2022 роки.



Рішення вступає в дію з моменту ухвалення.



У визначені терміни працівники департаменту житлово - комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці на будівлях.



Довідково:



Микола Головань – відомий скульптор. Народився 9 січня 1943 року в Луцьку. За вагомий внесок у розвиток мистецького середовища та популяризацію образотворчого мистецтва йому у 2016 році надали звання «Почесний громадянин міста Луцька». Він створив скульптури на вулиці Лесі Українки, у Центральному парку та інших місцях обласного центру. Його унікальний Будинок скульптора на березі Стиру, прикрашений понад 500 скульптурами, став архітектурною пам’яткою і туристичною перлиною міста.



Митець відійшов у засвіти 1 лютого 2022 року.



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