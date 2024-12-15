Вулиця Голованя Миколи: у Луцьку хочуть вшанувати відомого скульптора

Миколи Голованя.



Відповідне рішення ухвалили під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць у четвер, 6 лютого, передає



Членкиня комісії Софія Гула повідомила: ще два роки тому пропонували вшанувати Миколу Голованя назвавши його іменем одну з вулиць громади.



«У 2023 році ми уже проводили громадське обговорення з приводу вшанування постаті Миколи Голованя. Пропонували назвати його іменем вулицю, яку мали створити в районі Старого міста. Але зараз плани щодо створення такої вулиці далекі. Проте розуміємо, що таку постать вшанувати треба, бо вона мала велике значення для міста. Ми запропонували вулицю Молодіжну. Вона теж у Старому місті, там знаходиться і мурал, на якому зображений пан Микола. Вулиця невеличка, але вона – в історичній частині. Тому пропонуємо провести громадське обговорення щодо перейменування вулиці Молодіжна на Голованя Миколи», – запропоновувала Гула.



Її колеги таку пропозицію підтримали, тому невдовзі мають стартувати громадські обговорення.



Довідково:



Микола Головань – відомий скульптор. Народився 9 січня 1943 року в Луцьку. За вагомий внесок у розвиток мистецького середовища та популяризацію образотворчого мистецтва йому у 2016 році надали звання «Почесний громадянин міста Луцька». Він створив скульптури на вулиці Лесі Українки, у Центральному парку та інших місцях обласного центру. Його унікальний Будинок скульптора на березі Стиру, прикрашений понад 500 скульптурами, став архітектурною пам’яткою і туристичною перлиною міста.



Митець відійшов у засвіти 1 лютого 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку проведуть громадські обговорення щодо перейменування однієї з вулиць у Старому місті на честь відомого митцяВідповідне рішення ухвалили під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць у четвер, 6 лютого, передає "Конкурент" Членкиня комісіїповідомила: ще два роки тому пропонували вшанувати Миколу Голованя назвавши його іменем одну з вулиць громади.«У 2023 році ми уже проводили громадське обговорення з приводу вшанування постаті Миколи Голованя. Пропонували назвати його іменем вулицю, яку мали створити в районі Старого міста. Але зараз плани щодо створення такої вулиці далекі. Проте розуміємо, що таку постать вшанувати треба, бо вона мала велике значення для міста. Ми запропонували вулицю Молодіжну. Вона теж у Старому місті, там знаходиться і мурал, на якому зображений пан Микола. Вулиця невеличка, але вона – в історичній частині. Тому пропонуємо провести громадське обговорення щодо перейменування вулиці Молодіжна на Голованя Миколи», – запропоновувала Гула.Її колеги таку пропозицію підтримали, тому невдовзі мають стартувати громадські обговорення.Довідково:Микола Головань – відомий скульптор. Народився 9 січня 1943 року в Луцьку. За вагомий внесок у розвиток мистецького середовища та популяризацію образотворчого мистецтва йому у 2016 році надали звання «Почесний громадянин міста Луцька». Він створив скульптури на вулиці Лесі Українки, у Центральному парку та інших місцях обласного центру. Його унікальний Будинок скульптора на березі Стиру, прикрашений понад 500 скульптурами, став архітектурною пам’яткою і туристичною перлиною міста.Митець відійшов у засвіти 1 лютого 2022 року.

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