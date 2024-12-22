У Польщі готуються до ексгумації жертв Волинської трагедії: коли почнуть





Про це



Польський фонд "Свобода і демократія" завершує формування складу місії. Загалом ексгумацію будуть проводити близько 20 осіб, серед них кілька українців.



До команди увійдуть антропологи, археологи, судмедексперти та генетик, а "ядром" місії будуть експерти з Поморського медичного університету в Щецині на чолі з професором Анджеєм Оссовським.



Як пише RMF FM, до команди приєднають представники Інституту національної пам'яті Польщі. Їх роль у місії ще визначають.



Робити з ексгумації тіл жертв Волинської трагедії розпочнуться у другій половині квітня у селі Пужники Тернопільської області. Згідно з планом, ексгумаційні роботи триватимуть приблизно місяць.



Антропологи повинні будуть встановити вік, стать та причини смерті, зокрема, чи була це насильницька смерть. Також будуть зібрані зразки ДНК для порівняльного дослідження.



Вартість робіт оцінюють у кілька сотень тисяч злотих. Зазначається, що у селі Пужники загинуло близько 80 поляків.



Історичні розбіжності між Україною та Польщею



Нагадаємо, у роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на території України діяло відразу декілька партизанських об'єднань. Серед них Українська повстанська армія (УПА) та польська Армія Крайова. Вони переважно вели боротьбу на Волині.



В 1943–1944 роках відбувалися етнічні чистки українців і поляків, які отримали назву Волинська трагедія. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.



Наприкінці листопада міністри закордонних справ двох країн ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій. Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення ексгумаційних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ексгумація жертв Волинської трагедії в Україні розпочнеться у квітні. Роботи будуть проводитися у Тернопільській області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.Польський фонд "Свобода і демократія" завершує формування складу місії. Загалом ексгумацію будуть проводити близько 20 осіб, серед них кілька українців.До команди увійдуть антропологи, археологи, судмедексперти та генетик, а "ядром" місії будуть експерти з Поморського медичного університету в Щецині на чолі з професором Анджеєм Оссовським.Як пише RMF FM, до команди приєднають представники Інституту національної пам'яті Польщі. Їх роль у місії ще визначають.Робити з ексгумації тіл жертв Волинської трагедії розпочнуться у другій половині квітня у селі Пужники Тернопільської області. Згідно з планом, ексгумаційні роботи триватимуть приблизно місяць.Антропологи повинні будуть встановити вік, стать та причини смерті, зокрема, чи була це насильницька смерть. Також будуть зібрані зразки ДНК для порівняльного дослідження.Вартість робіт оцінюють у кілька сотень тисяч злотих. Зазначається, що у селі Пужники загинуло близько 80 поляків.Нагадаємо, у роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на території України діяло відразу декілька партизанських об'єднань. Серед них Українська повстанська армія (УПА) та польська Армія Крайова. Вони переважно вели боротьбу на Волині.В 1943–1944 роках відбувалися етнічні чистки українців і поляків, які отримали назву Волинська трагедія. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.Наприкінці листопада міністри закордонних справ двох країн ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій. Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення ексгумаційних робіт.

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