Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 7 лютого

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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