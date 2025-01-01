Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 7 лютого
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 7 лютого
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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