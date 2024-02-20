Президент Зеленський нагородив поліцейського з Волині Сергія Козака орденом





Про це повідомили в Національнальній поліції України.



Полковник поліції Сергій Козак, заступник начальника Головного управління Нацполіції у Волинській області, відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.







"Хочу подякувати всім воїнам Сил спеціальних операцій, воїнам СБУ, окремо — усьому складу МВС України, дотичному до цієї операції, який допомагав у підтриманні правопорядку на місцевості", — наголосив Президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів, які беруть участь у Курській операції. Серед них — поліцейський з ВолиніПро це повідомили в Національнальній поліції України.Полковник поліції Сергій Козак, заступник начальника Головного управління Нацполіції у Волинській області, відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Під його керівництвом бійці брали участь у деокупації Харківщини та Донеччини, у боях за Бахмут. Торік, наприкінці літа, поліцейський очолив зведений загін на Сумщині, виконуючи проведення контрдиверсійних, стабілізаційних, профілактичних заходів."Хочу подякувати всім воїнам Сил спеціальних операцій, воїнам СБУ, окремо — усьому складу МВС України, дотичному до цієї операції, який допомагав у підтриманні правопорядку на місцевості", — наголосив Президент.

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