Президент Зеленський нагородив поліцейського з Волині Сергія Козака орденом

Президент Зеленський нагородив поліцейського з Волині Сергія Козака орденом
Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів, які беруть участь у Курській операції. Серед них — поліцейський з Волині

Про це повідомили в Національнальній поліції України.

Полковник поліції Сергій Козак, заступник начальника Головного управління Нацполіції у Волинській області, відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Під його керівництвом бійці брали участь у деокупації Харківщини та Донеччини, у боях за Бахмут. Торік, наприкінці літа, поліцейський очолив зведений загін на Сумщині, виконуючи проведення контрдиверсійних, стабілізаційних, профілактичних заходів.

"Хочу подякувати всім воїнам Сил спеціальних операцій, воїнам СБУ, окремо — усьому складу МВС України, дотичному до цієї операції, який допомагав у підтриманні правопорядку на місцевості", — наголосив Президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нагороди, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на Волині працюють міжнародні програми співпраці в умовах призупинення фінансування від USAID
Сьогодні, 22:12
На дорогах державного значення на Волині вимикатимуть світло: причина
Сьогодні, 21:45
Президент Зеленський нагородив поліцейського з Волині Сергія Козака орденом
Сьогодні, 21:08
Вулиця Голованя Миколи: у Луцьку хочуть вшанувати відомого скульптора
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Луцьку родинам загиблих військовослужбовців 14-ї бригади вручили нагороди У Луцьку родинам загиблих військовослужбовців 14-ї бригади вручили нагороди
20 лютий, 2024, 20:45
У Луцьку вручили орден «За мужність» військовому Олексію Філімонову У Луцьку вручили орден «За мужність» військовому Олексію Філімонову
06 грудень, 2023, 14:00
Захисники з Луцького району отримали високі державні нагороди Захисники з Луцького району отримали високі державні нагороди
20 листопад, 2023, 22:14
З`явилася нова нагорода для військових З`явилася нова нагорода для військових
31 серпень, 2019, 04:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як на Волині працюють міжнародні програми співпраці в умовах призупинення фінансування від USAID
Сьогодні, 22:12
 0
На дорогах державного значення на Волині вимикатимуть світло: причина
Сьогодні, 21:45
 0
Президент Зеленський нагородив поліцейського з Волині Сергія Козака орденом
Сьогодні, 21:08
 0
Вулиця Голованя Миколи: у Луцьку хочуть вшанувати відомого скульптора
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8