Як на Волині працюють міжнародні програми співпраці в умовах призупинення фінансування від USAID





Куратори місії USAID в Україні ситуацію не коментують.



Проєкт "ГОВЕРЛА" у Боратинській громаді



Коштом донорської підтримки USAID Боратинська громада Луцького району стала однією із 10 волинських громад-партнерок, що закупила обладнання для телемедицини, а також для управління вуличним освітленням, розповіла спеціалістка відділу соціально-економічного розвитку сільради Олександра Лось.



"У 2022 році наша громада подала заявку на проєкт USAID "Говерла". З цього розпочинається наш шлях співпраці. Чому це було важливо? Бо це фактично найбільший донор, який заходив в Україну", — каже Олександра Лось.



Зі слів фахівчині, через рішення американських партнерів частина проєктів недофінансована. Зокрема це проєкт "Активна молодь — сильна громада", який був спрямований на молодіжну раду та зупинилась співпраця по проєкту "Двигуни громад", він був націлений на працівників органів місцевого самоврядування.



Модернізація тепломереж у ДКП "Луцьктепло"



2023 року державне комунальне підприємство "Луцьктепло" підписало меморандум з Агентством США з міжнародного розвитку USAID щодо модернізації тепломереж, розповів речник підприємства Антон Безносиков. З його слів, попри те, що Агентство призупинило фінансування, підприємство отримало кошти вчасно. Однак про подальшу співпрацю поки не йдеться, додає речник.



"Дуже плідна співпраця була упродовж 2024 року. Було поставлено одну когенераційну установку. Передбачено взагалі меморандумом було дві. Упродовж року надавалися трубопроводи для підтримання аварійного запасу труб, запірна арматура, засувки, кульові крани, необхідні для роботи теплових мереж", — говорить Антон Безносиков.

Завдяки цьому обладнанню працівники Луцьктепла зможуть модернізувати декілька центральних теплових пунктів, які відповідають за підготовку гарячої води, каже Антон Безносиков.



Співпраця проєкту USAID "ГОВЕРЛА" з Волинською ОВА



Як повідомила раніше Суспільному начальниця відділу департаменту економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів ОДА Олена Бегаль, протягом двох років обласна військова адміністрація та 10 громад Волині у результаті співпраці з Проєктом USAID "ГОВЕРЛА" отримали обладнання на понад 120 млн грн, з них Волинська ОДА — понад 2 з половиною мільйонів гривень.



Що відомо про призупинення грантових програм від USAID

У своєму офіційному листі від 27 січня 2025 року Проєкт USAID "Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування" ("ГОВЕРЛА") повідомив про нові зміни в своїй діяльності.



20 січня 2025 року Президент США Дональд Трамп видав указ "Про переоцінку та переорієнтацію зовнішньої допомоги Сполучених Штатів". Цей указ вимагає від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) негайно відкликати всі фінансові зобов'язання на наступні 90 днів, до завершення перегляду всіх програм USAID по всьому світу.



На виконання цього наказу Державний департамент США видав розпорядження всім місіям USAID зупинити роботу над усіма проєктами. У зв'язку з цим Проєкт USAID "ГОВЕРЛА"наразі не може продовжувати реалізацію проєктної діяльності. Представники Проєкту очікують на подальші інструкції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суспільне намагалось з'ясувати, як працюють міжнародні програми на Волині після того, як Державний департамент США видав розпорядження всім місіям USAID відкликати фінансові зобов'язання на наступні 90 днів.Куратори місії USAID в Україні ситуацію не коментують.Коштом донорської підтримки USAID Боратинська громада Луцького району стала однією із 10 волинських громад-партнерок, що закупила обладнання для телемедицини, а також для управління вуличним освітленням, розповіла спеціалістка відділу соціально-економічного розвитку сільради Олександра Лось."У 2022 році наша громада подала заявку на проєкт USAID "Говерла". З цього розпочинається наш шлях співпраці. Чому це було важливо? Бо це фактично найбільший донор, який заходив в Україну", — каже Олександра Лось.Зі слів фахівчині, через рішення американських партнерів частина проєктів недофінансована. Зокрема це проєкт "Активна молодь — сильна громада", який був спрямований на молодіжну раду та зупинилась співпраця по проєкту "Двигуни громад", він був націлений на працівників органів місцевого самоврядування.2023 року державне комунальне підприємство "Луцьктепло" підписало меморандум з Агентством США з міжнародного розвитку USAID щодо модернізації тепломереж, розповів речник підприємства Антон Безносиков. З його слів, попри те, що Агентство призупинило фінансування, підприємство отримало кошти вчасно. Однак про подальшу співпрацю поки не йдеться, додає речник."Дуже плідна співпраця була упродовж 2024 року. Було поставлено одну когенераційну установку. Передбачено взагалі меморандумом було дві. Упродовж року надавалися трубопроводи для підтримання аварійного запасу труб, запірна арматура, засувки, кульові крани, необхідні для роботи теплових мереж", — говорить Антон Безносиков.Завдяки цьому обладнанню працівники Луцьктепла зможуть модернізувати декілька центральних теплових пунктів, які відповідають за підготовку гарячої води, каже Антон Безносиков.Як повідомила раніше Суспільному начальниця відділу департаменту економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів ОДА Олена Бегаль, протягом двох років обласна військова адміністрація та 10 громад Волині у результаті співпраці з Проєктом USAID "ГОВЕРЛА" отримали обладнання на понад 120 млн грн, з них Волинська ОДА — понад 2 з половиною мільйонів гривень.Що відомо про призупинення грантових програм від USAIDУ своєму офіційному листі від 27 січня 2025 року Проєкт USAID "Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування" ("ГОВЕРЛА") повідомив про нові зміни в своїй діяльності.20 січня 2025 року Президент США Дональд Трамп видав указ "Про переоцінку та переорієнтацію зовнішньої допомоги Сполучених Штатів". Цей указ вимагає від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) негайно відкликати всі фінансові зобов'язання на наступні 90 днів, до завершення перегляду всіх програм USAID по всьому світу.На виконання цього наказу Державний департамент США видав розпорядження всім місіям USAID зупинити роботу над усіма проєктами. У зв'язку з цим Проєкт USAID "ГОВЕРЛА"наразі не може продовжувати реалізацію проєктної діяльності. Представники Проєкту очікують на подальші інструкції.

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