У Луцьку поранені бійці відвідують заняття зі стрільби з лука

У Луцьку поранені бійці відвідують заняття зі стрільби з лука
Щовівторка і щочетверга у Луцьку влаштовують заняття зі стрільби з лука. Їх відвідують військовослужбовці, які нині лікуються у чотирьох медзакладах обласного центру.

Стрільба з лука допомагає військовим відновити ментальне та фізичне здоров’я, розповів Суспільному тренер Олег Дучимінський.

"Найважливіше — вони отримують тут уроки координації, і правильності постановки свого тіла, утримання правої і лівої руки, прицілювання, — додав тренер. — І це дозволяє їм зануритися в себе і таким чином відключитися від проблем".

Перед початком кожного заняття у бійців – руханка, її розпочинають з пальців рук і кисті.

34-річний боєць Василь служить в 101 бригаді. Нині військовий лікується на Волині після поранення, яке отримав на фронті. З лука стріляє вперше у житті.

"Приїхав попробувати свої сили, чимось зайнятися. Трохи важкувато, — зізнається боєць. — Права рука пошкоджена в мене, то трохи дає".

Як розповів тренер Олег Дучимінський, стрільба з лука, на перший погляд, може здатися легким спортом. Насправді ж — потребує чимало зусиль, бо лук в середньому має вагу 10-12 кілограмів, за кожне тренування лучник може зробити до 200 і більше пострілів.

Реабілітація військових у стрілецькому клубі "Луцькі соколи" триває з жовтня 2022 року.

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Теги: реабілітація, військові
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