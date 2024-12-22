У Луцьку поранені бійці відвідують заняття зі стрільби з лука





Стрільба з лука допомагає військовим відновити ментальне та фізичне здоров’я, розповів Олег Дучимінський.



"Найважливіше — вони отримують тут уроки координації, і правильності постановки свого тіла, утримання правої і лівої руки, прицілювання, — додав тренер. — І це дозволяє їм зануритися в себе і таким чином відключитися від проблем".



Перед початком кожного заняття у бійців – руханка, її розпочинають з пальців рук і кисті.



34-річний боєць Василь служить в 101 бригаді. Нині військовий лікується на Волині після поранення, яке отримав на фронті. З лука стріляє вперше у житті.



"Приїхав попробувати свої сили, чимось зайнятися. Трохи важкувато, — зізнається боєць. — Права рука пошкоджена в мене, то трохи дає".



Як розповів тренер Олег Дучимінський, стрільба з лука, на перший погляд, може здатися легким спортом. Насправді ж — потребує чимало зусиль, бо лук в середньому має вагу 10-12 кілограмів, за кожне тренування лучник може зробити до 200 і більше пострілів.



Реабілітація військових у стрілецькому клубі "Луцькі соколи" триває з жовтня 2022 року.

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