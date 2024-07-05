Троє волинян поїхали на Ігри Нескорених у Канаді

Троє волинян поїхали на Ігри Нескорених у Канаді
Волинські спортсмени на Іграх Нескорених (Invictus Games) братимуть участь у змаганнях зі сноуборду, скелетону, керлінгу, веслування, гірських лиж, баскетболу, волейболу та регбі.

Про це misto.media повідомив директор департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОВА Олександр Хвіщук.

Одні з найбільших міжнародних змагань серед ветеранів і військовослужбовців, які мають травми й поранення, проведуть з 8 по 16 лютого у Ванкувері й Вістлері (Канада). В Іграх братимуть участь 550 учасників із 25 країн.

Серед них: Австралія, Бельгія, Канада, Колумбія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ізраїль, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нігерія, Нова Зеландія, Польща, Південна Корея, Румунія, Україна, Великобританія, США.

Українці будуть представлені на цих Іграх найбільшим складом у своїй історії.

Організатори надали нашій державі квоту на 35 учасників, що на 11 більше, ніж у 2023 році. Українські спортсмени уже прибули до Канади.

Волиняни, які потрапили у збірну України на Іграх Нескорених – 2025:

Алла Сенченко з Луцька (змагатиметься зі сноуборду, скелетону, керлінгу, веслування) — солдатка ЗСУ. У травні 2022 року отримала поранення під час виконання бойового завдання в Лимані на Донеччині, згодом потрапила в полон.

Сергій Гордієвич з Нововолинська (змагатиметься з веслування, гірських лиж) — старший солдат ЗСУ, ветеран. Отримав поранення у травні 2022 року під час наступу батальйону на Харківщині.

Костянтин Копелюк з Ковеля (змагатиметься з баскетболу на кріслах колісних, волейболу сидячи, регбі на кріслах колісних, сноуборду) — молодший сержант ЗСУ. Отримав поранення у червні поблизу с. Берестове Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та в липні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі Яколівки Бахмутського району на Донеччині.

Це будуть перші «гібридні» змагання: до літніх видів спорту додадуть зимові.

До програми загалом ввійдуть 11 адаптивних видів спорту. Серед них:

веслування на тренажерах;

плавання;

волейбол сидячи;

баскетбол і регбі на кріслах колісних;

гірськолижний спорт;

сноубординг;

біатлон;

лижні перегони;

скелетон;

керлінг.

Загалом Ігри відбуватимуться всьоме, Україна братиме в них участь п'ятий раз.

Вперше українці виступили у 2017 році в Торонто.

Ігри проходитимуть за підтримки провідних організацій з Канади, а також 1600 волонтерів з усього світу.

Перші Ігри відбулися в Лондоні у 2014 році. Їх заснував принц Гаррі, Герцог Сассекський.

Пряму трансляцію Ігор нескорених можна переглянути на сайті Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.

Розклад:
8 лютого

23:00 — 01:00 — церемонія відкриття.

10 лютого

16:00—22:00 — керлінг та баскетбол на кріслах колісних;

22:00—02:00 — скелетон.

11 лютого

20:00—01:00 — біатлон/бігові лижі.

12 лютого

20:30—01:00 — гірські лижі/сноуборд.

14 лютого

02:00—07:00 — регбі на кріслах колісних.

15 лютого

02:00—07:00 — плавання.

16 лютого

02:00—07:00 — волейбол сидячи;

19:00—23:00 — веслування на тренажерах.

17 лютого

21:00—23:00 — церемонія закриття.

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Теги: ігри Нескорених, волиняни
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