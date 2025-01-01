Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7-8 лютого

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7-8 лютого
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7-8 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У п'ятницю, 7 лютого, сонячна активність збільшиться до несильних магнітних хвилювань, які не здатні впливати на самопочуття людей. У суботу, 8 лютого, магнітосфера прийде до норми.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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