Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7-8 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7-8 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У п'ятницю, 7 лютого, сонячна активність збільшиться до несильних магнітних хвилювань, які не здатні впливати на самопочуття людей. У суботу, 8 лютого, магнітосфера прийде до норми.