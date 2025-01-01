Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7-8 лютого
Сьогодні, 03:11
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7-8 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У п'ятницю, 7 лютого, сонячна активність збільшиться до несильних магнітних хвилювань, які не здатні впливати на самопочуття людей. У суботу, 8 лютого, магнітосфера прийде до норми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У п'ятницю, 7 лютого, сонячна активність збільшиться до несильних магнітних хвилювань, які не здатні впливати на самопочуття людей. У суботу, 8 лютого, магнітосфера прийде до норми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7-8 лютого
Сьогодні, 03:11
Троє волинян поїхали на Ігри Нескорених у Канаді
Сьогодні, 01:30
7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку поранені бійці відвідують заняття зі стрільби з лука
06 лютий, 23:19
На луцькому ринку перестали купувати м'ясо: що коїться
06 лютий, 22:43