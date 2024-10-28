Вибори в Україні: спецпредставник Трампа пояснив, чи має Зеленський піти

Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог пояснив свою заяву про необхідність виборів в Україні.



Про це він сказав в ефірі телеканалу NewsMax, передає



Келлог вважає ознакою здорової демократії можливість проведення виборів у країні навіть під час війни. Однак погодився, що Україна не може провести вибори буквально зараз, бо це прямо суперечить українській Конституції.



Українці не можуть просто зараз провести вибори, тому що це суперечить їхній Конституції. Українці не мають їх проводити до припинення бойових дій, але ми досягнемо моменту, коли їм доведеться провести вибори. І це є ознакою здорової демократії", – каже спецпредставник.



Водночас, Келлог уточнив, що проведення виборів не означає, що президент Володимир Зеленський "має піти".



"Це не означає, що Зеленський має піти, ні. Ознакою здорової демократії є бажання й можливість проводити вибори, навіть під час війни. Тож я думаю, що це здорова ознака", – говорить Келлог.



Також він додав, що Сполучені Штати теж свого часу проводили вибори під час війни. Однак, тут справедливо зауважити, що навіть під час воєн територія США не була окупованою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спеціальний представник президента СШАз питань Українипояснив свою заяву про необхідність виборів в Україні.Про це він сказав в ефірі телеканалу NewsMax, передає ТСН. Келлог вважає ознакою здорової демократії можливість проведення виборів у країні навіть під час війни. Однак погодився, що Україна не може провести вибори буквально зараз, бо це прямо суперечить українській Конституції.Українці не можуть просто зараз провести вибори, тому що це суперечить їхній Конституції. Українці не мають їх проводити до припинення бойових дій, але ми досягнемо моменту, коли їм доведеться провести вибори. І це є ознакою здорової демократії", – каже спецпредставник.Водночас, Келлог уточнив, що проведення виборів не означає, що президент"має піти"."Це не означає, що Зеленський має піти, ні. Ознакою здорової демократії є бажання й можливість проводити вибори, навіть під час війни. Тож я думаю, що це здорова ознака", – говорить Келлог.Також він додав, що Сполучені Штати теж свого часу проводили вибори під час війни. Однак, тут справедливо зауважити, що навіть під час воєн територія США не була окупованою.

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