Зеленський дорікнув політикам, які масово поїхали на Молитовний сніданок у США

Зеленський дорікнув політикам, які масово поїхали на Молитовний сніданок у США
Президент України Володимир Зеленський дорікнув народним депутатам, які замість роботи в парламенті обрали поїздку до Сполучених Штатів та участь у Молитовному сніданку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, передає Главком.

Глава держави дорікнув нардепам, які їздять в закордонні відрядження, а «не працюють на людей, які їх обрали».

«Авжеж це дуже важливо, коли половину парламенту України перебуває на Молитовному сніданку. Не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах. Можна казати, яка курська операція, можна казати і постити свої пости про кількість жертв, але поїхати такою великою кількістю на Молитовний сніданок», – наголосив президент.

Коментуючи консультації з парламентом щодо можливого скасування указу про переговори з РФ, президент наголосив, що робитиме це тоді, коли депутати будуть на роботі.

Зеленський каже, що дуже задоволений роботою Верховної Ради, водночас підкресливши, що парламент не кожного дня працює.

Як відомо, у четвер, 6 лютого, у Вашингтоні відбувся Національний молитовний сніданок. Ця релігійно-політична подія має величезне значення для США.

Він був започаткований ще після Другої світової війни, коли республіканці та демократи шукали спосіб, як об'єднати країну. У такий спосіб вони молилися за мир і порядок всередині Штатів та в усьому світі. Зараз на захід збираються політики з усього світу, а також представники різних конфесій, релігійні, громадські, суспільно-політичні лідери.

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Теги: Молитовний сніданок, США, Зеленський
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