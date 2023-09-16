Зеленський дорікнув політикам, які масово поїхали на Молитовний сніданок у США

Володимир Зеленський дорікнув народним депутатам, які замість роботи в парламенті обрали поїздку до Сполучених Штатів та участь у Молитовному сніданку.



Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, передає



Глава держави дорікнув нардепам, які їздять в закордонні відрядження, а «не працюють на людей, які їх обрали».



«Авжеж це дуже важливо, коли половину парламенту України перебуває на Молитовному сніданку. Не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах. Можна казати, яка курська операція, можна казати і постити свої пости про кількість жертв, але поїхати такою великою кількістю на Молитовний сніданок», – наголосив президент.



Коментуючи консультації з парламентом щодо можливого скасування указу про переговори з РФ, президент наголосив, що робитиме це тоді, коли депутати будуть на роботі.



Зеленський каже, що дуже задоволений роботою Верховної Ради, водночас підкресливши, що парламент не кожного дня працює.



Як відомо, у четвер, 6 лютого, у Вашингтоні відбувся Національний молитовний сніданок. Ця релігійно-політична подія має величезне значення для США.



Він був започаткований ще після Другої світової війни, коли республіканці та демократи шукали спосіб, як об'єднати країну. У такий спосіб вони молилися за мир і порядок всередині Штатів та в усьому світі. Зараз на захід збираються політики з усього світу, а також представники різних конфесій, релігійні, громадські, суспільно-політичні лідери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українидорікнув народним депутатам, які замість роботи в парламенті обрали поїздку до Сполучених Штатів та участь у Молитовному сніданку.Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку, передає Главком Глава держави дорікнув нардепам, які їздять в закордонні відрядження, а «не працюють на людей, які їх обрали».«Авжеж це дуже важливо, коли половину парламенту України перебуває на Молитовному сніданку. Не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах. Можна казати, яка курська операція, можна казати і постити свої пости про кількість жертв, але поїхати такою великою кількістю на Молитовний сніданок», – наголосив президент.Коментуючи консультації з парламентом щодо можливого скасування указу про переговори з РФ, президент наголосив, що робитиме це тоді, коли депутати будуть на роботі.Зеленський каже, що дуже задоволений роботою Верховної Ради, водночас підкресливши, що парламент не кожного дня працює.Як відомо, у четвер, 6 лютого, у Вашингтоні відбувся Національний молитовний сніданок. Ця релігійно-політична подія має величезне значення для США.Він був започаткований ще після Другої світової війни, коли республіканці та демократи шукали спосіб, як об'єднати країну. У такий спосіб вони молилися за мир і порядок всередині Штатів та в усьому світі. Зараз на захід збираються політики з усього світу, а також представники різних конфесій, релігійні, громадські, суспільно-політичні лідери.

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