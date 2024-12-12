В Україні знову ввели аварійні відключення світла: яких областей торкнулось

В Україні знову ввели аварійні відключення світла: яких областей торкнулось
У п'ятницю, 7 лютого, в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. З'явилась необхідність у ощадливому споживанні електроенергії.

Де саме почали вводити аварійні графіки розповідає РБК-Україна.

Дніпропетровська та Донецька області

У ДТЕК повідомили, що аварійні відключення також вводяться для Дніпропетровської та Донецької областей.

"За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", - сказано у повідомленні

Кіровоградська область

Про аварійні відключення повідомили у "Кіровоградобленерго". У регіоні з 07:40 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.

Сумська область

Як уточнили в "Сумиобленерго", за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.

"Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів", - сказано у повідомленні.

Полтавська область

Як зазначили у "Полтаваобленерго", в області застосовано ГАВ.

"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 7 лютого о 07:36 отримана команда на ведення 1, 2 черг ГАВ", - сказано у повідомленні.

Що кажуть в "Укренерго"

У компанії пояснили, що причина аварійних відключень - це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії.

Саме тому сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях енергетиками вимушено були застосовані аварійні відключення електрики.

Варто зауважити, що першочергово відключаються промислові споживачі. Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів, за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго.

Удари по енергосистемі України

Наприкінці січня у мережі поширилась інформація про те, що в Україні у лютому нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. В "Укренерго" тоді заявили, прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження.

Попри це вже 3 лютого у низці областей зранку вводили аварійні графіки відключення через перенавантаження енергомережі. Також аварійні графіки запроваджувались 4 лютого.

У низці областей аварійно вимикали світло і вчора, 6 лютого. В "Укренерго" пояснювали, що 6 лютого, станом на 09:00, рівень споживання електроенергії був на 1,3% вищим, ніж в цей час попереднього дня.

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Теги: світло, відключення
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