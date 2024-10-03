«Заради онуків я вижив»: у Луцьку зустріли звільненого з полону 60-річного військового Віталія Войтовича

зустріли 60-річного експолоненого військовослужбовця Віталія Войтовича. Чоловік 13 місяців провів у російському полоні.



Про це



Привітати захисника з поверненням в Україну прийшли рідні, друзі, знайомі, активісти, жителі громади. Організатором зустрічі є громадська організація "Автомайдан Луцьк".



Віталій — житель села Зелене Луцького району. Повернувся в Україну з російського полону воїн 15 січня під час першого у 2025 році обміну військовополоненими. Зі слів дружини Надії, чоловік потребує тривалого лікування.



"Поранений, ноги обморожені, кінцівки. Права рука ранена, контузія... Був на реабілітації, далі буде лікування", — зазначила волинянка.



На початку повномасштабного вторгнення волинянин повернувся із заробітків у Польщі, аби захищати Україну. Служив водієм у 115 окремій механізованій бригаді. 12 грудня 2023 року рідні втратили з ним зв’язок, розповідає донька військовослужбовця Наталія.



"Дуже його чекали, переживали, бо не знали де він. Ніхто ніякої інформації нам не давав. Потім "Червоний хрест" надав, що він знаходиться дійсно у полоні. Підтвердили", — сказала волинянка.



Сестра експолоненого Інна Зімоха розповіла, що на повернення чоловіка чекала уся родина. З її слів, Віталій дуже травмований.



"Ми вже переплакали. Ми молились, за всіх молимось, щоб вернулися щасливо. Але як повернувся він до дому, ми не вірили. Нам фото показували, і в новинах дивились. Поки з ним не зв’язалися, до останнього не вірили. Він все ще там... Він дуже плаче за тими дітьми, що там лишилися в полоні", — додала волинянка.



На знак пошани та подяки захисникові люди організували "живий ланцюг", розповіла жителька Луцька Ольга Кайдик. "Ми не знали Віталія, але ми вирішили його підтримати, вийшовши на цю акцію. Сказати йому, що ми не забули про вас. Ми пам’ятаємо про кожного", — додала дівчина.



Прийшла зустріти звільненого з полону Віталія Войтовича жителька Луцька, дружина полоненого з Маріупольського гарнізону Сергія, Світлана Теплякова. Вона розповіла, що чекає на свого чоловіка 994 день.



"Він виходив 20 травня 2022 року на з Азовсталі, і по сьогоднішній день вони ще знаходяться в полоні. Ми з сім’єю завжди стараємося бути на таких зустрічах, хоча дуже боляче, учора дуже важко дався вечір, коли обміняли 150 хлопців. Ми раді за кожні родини, які вже почули ще довгоочікуване "Я вдома". Ми так само всі чекаємо", — сказала лучанка.



Як розповів 60-річний волинянин, вижив у полоні завдяки думкам про своїх онуків, яких має 11. Під час зустрічі з людьми Віталій сказав: відвик від людей, але надзвичайно радий і щасливий такому прийому в Луцьку і подякував за підтримку.



"Щоб скорше наших хлопців вернули з полону всіх. То моє бажання. Багато ще їх там осталося. Дякую, що ви нас чекали, і треба, щоб усіх дочекались, і щоб усі вони повернулись... Саме більше я мріяв про онуків, і може онуки мені дали життя, щоб я жив. Заради онуків я вижив", — зазначив захисник Віталій Войтович.



Попереду у 60-річного військовослужбовця Віталія Войтовича довготривале лікування та реабілітація.



Що відомо про обмін полоненими 15 січня 2025 року



15 січня 2025 року під час обміну з РФ в Україну з російського полону повернулися 25 важкохворих та поранених українських громадян. Серед них — військові й цивільні, повідомив президент Зеленський. Це — захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.



Серед них були двоє волинян: Віталій Войтович і Юрій Царіцин.



Усі бійці мають важкі поранення та хвороби, кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу. Обмін став можливим завдяки Об’єднаним Арабським Еміратам, додав Зеленський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на Замковій площі ввечері 6 лютого. Чоловік 13 місяців провів у російському полоні.Про це Суспільному розповіла його дружина Надія.Привітати захисника з поверненням в Україну прийшли рідні, друзі, знайомі, активісти, жителі громади. Організатором зустрічі є громадська організація "Автомайдан Луцьк".Віталій — житель села Зелене Луцького району. Повернувся в Україну з російського полону воїн 15 січня під час першого у 2025 році обміну військовополоненими. Зі слів дружини Надії, чоловік потребує тривалого лікування."Поранений, ноги обморожені, кінцівки. Права рука ранена, контузія... Був на реабілітації, далі буде лікування", — зазначила волинянка.На початку повномасштабного вторгнення волинянин повернувся із заробітків у Польщі, аби захищати Україну. Служив водієм у 115 окремій механізованій бригаді. 12 грудня 2023 року рідні втратили з ним зв’язок, розповідає донька військовослужбовця Наталія."Дуже його чекали, переживали, бо не знали де він. Ніхто ніякої інформації нам не давав. Потім "Червоний хрест" надав, що він знаходиться дійсно у полоні. Підтвердили", — сказала волинянка.Сестра експолоненогорозповіла, що на повернення чоловіка чекала уся родина. З її слів, Віталій дуже травмований."Ми вже переплакали. Ми молились, за всіх молимось, щоб вернулися щасливо. Але як повернувся він до дому, ми не вірили. Нам фото показували, і в новинах дивились. Поки з ним не зв’язалися, до останнього не вірили. Він все ще там... Він дуже плаче за тими дітьми, що там лишилися в полоні", — додала волинянка.На знак пошани та подяки захисникові люди організували "живий ланцюг", розповіла жителька Луцька. "Ми не знали Віталія, але ми вирішили його підтримати, вийшовши на цю акцію. Сказати йому, що ми не забули про вас. Ми пам’ятаємо про кожного", — додала дівчина.Прийшла зустріти звільненого з полону Віталія Войтовича жителька Луцька, дружина полоненого з Маріупольського гарнізону Сергія, Світлана Теплякова. Вона розповіла, що чекає на свого чоловіка 994 день."Він виходив 20 травня 2022 року на з Азовсталі, і по сьогоднішній день вони ще знаходяться в полоні. Ми з сім’єю завжди стараємося бути на таких зустрічах, хоча дуже боляче, учора дуже важко дався вечір, коли обміняли 150 хлопців. Ми раді за кожні родини, які вже почули ще довгоочікуване "Я вдома". Ми так само всі чекаємо", — сказала лучанка.Як розповів 60-річний волинянин, вижив у полоні завдяки думкам про своїх онуків, яких має 11. Під час зустрічі з людьми Віталій сказав: відвик від людей, але надзвичайно радий і щасливий такому прийому в Луцьку і подякував за підтримку."Щоб скорше наших хлопців вернули з полону всіх. То моє бажання. Багато ще їх там осталося. Дякую, що ви нас чекали, і треба, щоб усіх дочекались, і щоб усі вони повернулись... Саме більше я мріяв про онуків, і може онуки мені дали життя, щоб я жив. Заради онуків я вижив", — зазначив захисник Віталій Войтович.Попереду у 60-річного військовослужбовця Віталія Войтовича довготривале лікування та реабілітація.15 січня 2025 року під час обміну з РФ в Україну з російського полону повернулися 25 важкохворих та поранених українських громадян. Серед них — військові й цивільні, повідомив президент Зеленський. Це — захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.Серед них були двоє волинян: Віталій Войтович іУсі бійці мають важкі поранення та хвороби, кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу. Обмін став можливим завдяки Об’єднаним Арабським Еміратам, додав Зеленський.

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