Постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина: росія вночі атакувала Україну 112 дронами





Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.



Станом на 09:00 підтверджено збиття 81-го ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.



31 ворожий безпілотник-імітатор -локаційно втрачений (без негативних наслідків).



Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина. Як повідомлялося, на Київщині після атаки російських дронів горів гараж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 7 лютого Росія атакувала Україну 112-ма ударним безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово (РФ).Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.Станом на 09:00 підтверджено збиття 81-го ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.31 ворожий безпілотник-імітатор -локаційно втрачений (без негативних наслідків).Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина. Як повідомлялося, на Київщині після атаки російських дронів горів гараж.

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