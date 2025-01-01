Молодий військовий з Боратинської громади отримав орден від Зеленського

Олегу Собуцькому з села Коршів Боратинської громади ще немає 25. Але сьогодні він вже головний сержант десантно-штурмового батальйону 82 окремої десандно-штурмової Буковинської бригади.



Днями чоловік отримав нагороду від президента України Володимира Зеленського – орден «Золота Зірка» Героя України підполковника Олександра Бохончика (СБУ) та капітана Павла Язловецького.



Про це йдеться на



Там зазначають, що



«Агресора і злочинця можна й треба бити у нього вдома. Окупанту можна й треба давати здачі на його території. І це не тільки справедливо, це також ефективно – для захисту життя в нашій країні й загалом у Європі. Курська операція наочно пояснює сенс принципу “мир завдяки силі”», – наголосив Президент.



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Бойовий шлях Олега Собуцького розпочався у 2021 році, коли його призвали на строкову службу в армію. Ще у військкоматі юнак впевнено сказав, що хоче служити у десантно-штурмових військах. І його бажання збулося: солдата направили до Чернівецького батальйону 80-ї ОМБр, який на той час був одним із кращих в складі Збройних Сил України.



Взимку 2022 року Олег вже мав демобілізуватися, але його плани змінила повномасштабна війна. Він твердо вирішив залишитися в армії та підписав контракт. Відтоді і донині чоловік стоїть на захисті України.



Осінню 2024 року Олега Собуцького нагородили орденом "За мужність" III ступеня.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з села Коршів Боратинської громади ще немає 25. Але сьогодні він вже головний сержант десантно-штурмового батальйону 82 окремої десандно-штурмової Буковинської бригади.Днями чоловік отримав нагороду від президента України Володимира Зеленського – орден «Золота Зірка» Героя України підполковника Олександра Бохончика (СБУ) та капітана Павла Язловецького.Про це йдеться на сайті верховного головнокомандувача.Там зазначають, що Олег Собуцький на Курщині влаштував засідку та унеможливив просування розвідувальних і передових російських груп . Підрозділ під його командуванням знищив 15 окупантів, а потім прорвався на позиції артилерії, захопив гармату з тягачем і взяв у полон п’ятьох російських військових. Під ворожим вогнем Олег Собуцький організував евакуацію семи одиниць пошкодженої техніки свого підрозділу.«Агресора і злочинця можна й треба бити у нього вдома. Окупанту можна й треба давати здачі на його території. І це не тільки справедливо, це також ефективно – для захисту життя в нашій країні й загалом у Європі. Курська операція наочно пояснює сенс принципу “мир завдяки силі”», – наголосив Президент.Бойовий шлях Олега Собуцького розпочався у 2021 році, коли його призвали на строкову службу в армію. Ще у військкоматі юнак впевнено сказав, що хоче служити у десантно-штурмових військах. І його бажання збулося: солдата направили до Чернівецького батальйону 80-ї ОМБр, який на той час був одним із кращих в складі Збройних Сил України.Взимку 2022 року Олег вже мав демобілізуватися, але його плани змінила повномасштабна війна. Він твердо вирішив залишитися в армії та підписав контракт. Відтоді і донині чоловік стоїть на захисті України.Осінню 2024 року

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