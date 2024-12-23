Офіційно: на Волинській митниці - новий керівник

Відповідно до наказу Держмитслужби України відсьогодні, з 7 лютого 2025 року,призначено на посаду начальника Волинської митниці шляхом укладення контракту про проходження державної служби.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Раніше, з 7 листопада 2024 року дотепер, він виконував обов’язки за вакантною посадою начальника Волинської митниці. Вільним цей пост був з січня 2022 року.Нагадаємо: Стасенко Дмитро Ігорович, радник митної служби І рангу, народився у 1984 році на Черкащині в родині військовослужбовця. Перший фах здобував у Київському військовому ліцеї. Наразі має три вищі освіти з кваліфікаціями юриста (Київський університет права НАН України, 2005), менеджера-економіста (Академія митної служби України, 2010), магістра державного управління (Національна академія державного управління, 2017).Його загальний стаж державної служби – майже 21 рік. Свого часу працював у Північній регіональній, Київській регіональній, Кіровоградській, Житомирській, Київській митницях. Роботу в митних органах розпочинав у 2005 році, пройшов шлях від інспектора до керівника. Одружений, виховує трьох дітей.