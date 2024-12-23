Офіційно: на Волинській митниці - новий керівник
Сьогодні, 11:04
Відповідно до наказу Держмитслужби України відсьогодні, з 7 лютого 2025 року, Стасенка Дмитра Ігоровича призначено на посаду начальника Волинської митниці шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Раніше, з 7 листопада 2024 року дотепер, він виконував обов’язки за вакантною посадою начальника Волинської митниці. Вільним цей пост був з січня 2022 року.
Нагадаємо: Стасенко Дмитро Ігорович, радник митної служби І рангу, народився у 1984 році на Черкащині в родині військовослужбовця. Перший фах здобував у Київському військовому ліцеї. Наразі має три вищі освіти з кваліфікаціями юриста (Київський університет права НАН України, 2005), менеджера-економіста (Академія митної служби України, 2010), магістра державного управління (Національна академія державного управління, 2017).
Його загальний стаж державної служби – майже 21 рік. Свого часу працював у Північній регіональній, Київській регіональній, Кіровоградській, Житомирській, Київській митницях. Роботу в митних органах розпочинав у 2005 році, пройшов шлях від інспектора до керівника. Одружений, виховує трьох дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Раніше, з 7 листопада 2024 року дотепер, він виконував обов’язки за вакантною посадою начальника Волинської митниці. Вільним цей пост був з січня 2022 року.
Нагадаємо: Стасенко Дмитро Ігорович, радник митної служби І рангу, народився у 1984 році на Черкащині в родині військовослужбовця. Перший фах здобував у Київському військовому ліцеї. Наразі має три вищі освіти з кваліфікаціями юриста (Київський університет права НАН України, 2005), менеджера-економіста (Академія митної служби України, 2010), магістра державного управління (Національна академія державного управління, 2017).
Його загальний стаж державної служби – майже 21 рік. Свого часу працював у Північній регіональній, Київській регіональній, Кіровоградській, Житомирській, Київській митницях. Роботу в митних органах розпочинав у 2005 році, пройшов шлях від інспектора до керівника. Одружений, виховує трьох дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Співачку Повалій судитимуть за колабораціонізм
Сьогодні, 11:39
Офіційно: на Волинській митниці - новий керівник
Сьогодні, 11:04
У Луцьку на Львівській 60-річна водійка збила школяра
Сьогодні, 11:00
Постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина: росія вночі атакувала Україну 112 дронами
Сьогодні, 10:43