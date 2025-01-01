На Волині горіли житловий будинок, дача та сіно

На Волині горіли житловий будинок, дача та сіно
Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

6 лютого о 06:34 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Підгайці Луцького району горить житловий будинок.

На місце події скеровано черговий підрозділ 1 ДПРЧ з міста Луцька.
Рятувальники в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, пожежу ліквідовано о 06:48. Потерпілих немає.

Імовірна причина події – недолік конструкції димаря пічного опалення.

О 16:46 рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинська за допомогою двох водяних стволів приборкали пожежу в цегляному будинку на дачному масиві «Благодатне» Нововолинської громади. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На Волині горіли житловий будинок, дача та сіно

Вогнеборці 14 ДПРЧ селища Ратне за допомогою водяного ствола ліквідували займання стогу сіна на відкритій територій в селищі Заболоття Ковельського району. Імовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На Волині горіли житловий будинок, дача та сіно
На Волині горіли житловий будинок, дача та сіно
На Волині горіли житловий будинок, дача та сіно

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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