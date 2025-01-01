На Волині горіли житловий будинок, дача та сіно

Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.6 лютого о 06:34 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Підгайці Луцького району горить житловий будинок.На місце події скеровано черговий підрозділ 1 ДПРЧ з міста Луцька.Рятувальники в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, пожежу ліквідовано о 06:48. Потерпілих немає.Імовірна причина події – недолік конструкції димаря пічного опалення.О 16:46 рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинська за допомогою двох водяних стволів приборкали пожежу в цегляному будинку на дачному масиві «Благодатне» Нововолинської громади. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Вогнеборці 14 ДПРЧ селища Ратне за допомогою водяного ствола ліквідували займання стогу сіна на відкритій територій в селищі Заболоття Ковельського району. Імовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.