На Волині горіли житловий будинок, дача та сіно
Сьогодні, 12:09
Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
6 лютого о 06:34 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Підгайці Луцького району горить житловий будинок.
На місце події скеровано черговий підрозділ 1 ДПРЧ з міста Луцька.
Рятувальники в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, пожежу ліквідовано о 06:48. Потерпілих немає.
Імовірна причина події – недолік конструкції димаря пічного опалення.
О 16:46 рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинська за допомогою двох водяних стволів приборкали пожежу в цегляному будинку на дачному масиві «Благодатне» Нововолинської громади. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Вогнеборці 14 ДПРЧ селища Ратне за допомогою водяного ствола ліквідували займання стогу сіна на відкритій територій в селищі Заболоття Ковельського району. Імовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
6 лютого о 06:34 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Підгайці Луцького району горить житловий будинок.
На місце події скеровано черговий підрозділ 1 ДПРЧ з міста Луцька.
Рятувальники в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, пожежу ліквідовано о 06:48. Потерпілих немає.
Імовірна причина події – недолік конструкції димаря пічного опалення.
О 16:46 рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинська за допомогою двох водяних стволів приборкали пожежу в цегляному будинку на дачному масиві «Благодатне» Нововолинської громади. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Вогнеборці 14 ДПРЧ селища Ратне за допомогою водяного ствола ліквідували займання стогу сіна на відкритій територій в селищі Заболоття Ковельського району. Імовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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