На Харківщині від вибуху невідомого предмета загинув 10-річний хлопчик
Сьогодні, 12:40
У Харківській області 10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху невідомого предмета.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Трагедія на Харківщині: загинув 10-річний хлопчик від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків.
Сталося це у селищі Коротич Харківського району.
На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники нагадують про правила мінної безпеки:
▪️ Не чіпайте підозрілі предмети!
▪️ Позначте місце знахідки та відійдіть на безпечну відстань.
▪️ Негайно телефонуйте на "101" або "102".
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Трагедія на Харківщині: загинув 10-річний хлопчик від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків.
Сталося це у селищі Коротич Харківського району.
На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники нагадують про правила мінної безпеки:
▪️ Не чіпайте підозрілі предмети!
▪️ Позначте місце знахідки та відійдіть на безпечну відстань.
▪️ Негайно телефонуйте на "101" або "102".
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