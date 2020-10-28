На Харківщині від вибуху невідомого предмета загинув 10-річний хлопчик

На Харківщині від вибуху невідомого предмета загинув 10-річний хлопчик
У Харківській області 10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху невідомого предмета.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Трагедія на Харківщині: загинув 10-річний хлопчик від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків.

Сталося це у селищі Коротич Харківського району.

На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники нагадують про правила мінної безпеки:

▪️ Не чіпайте підозрілі предмети!

▪️ Позначте місце знахідки та відійдіть на безпечну відстань.

▪️ Негайно телефонуйте на "101" або "102".

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Теги: Харківщина, вибух, хлопчик
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