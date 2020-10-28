На Харківщині від вибуху невідомого предмета загинув 10-річний хлопчик





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



"Трагедія на Харківщині: загинув 10-річний хлопчик від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків.



Сталося це у селищі Коротич Харківського району.



На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини", - йдеться в повідомленні.



Рятувальники нагадують про правила мінної безпеки:



▪️ Не чіпайте підозрілі предмети!



▪️ Позначте місце знахідки та відійдіть на безпечну відстань.



▪️ Негайно телефонуйте на "101" або "102".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харківській області 10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху невідомого предмета.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС."Трагедія на Харківщині: загинув 10-річний хлопчик від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків.Сталося це у селищі Коротич Харківського району.На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини", - йдеться в повідомленні.▪️ Не чіпайте підозрілі предмети!▪️ Позначте місце знахідки та відійдіть на безпечну відстань.▪️ Негайно телефонуйте на "101" або "102".

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