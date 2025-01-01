У Луцьку під час пожежі житлового будинку загинула людина

У Луцьку під час пожежі житлового будинку загинула людина
Сьогодні, 7 лютого, о 07:38 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Луцьку на вулиці Копачівській горить житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події скеровано рятувальників 2 та 25 ДПРЧ з міста.
Надзвичайники в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, пожежу ліквідовано о 08:06.

На місці пожежі виявлено тіло власника будинку, 1960 р.н..

Обставини загибелі людини та причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці.
У Луцьку під час пожежі житлового будинку загинула людина

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Сьогодні, 14:30
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Турчиком
Сьогодні, 14:13
У Луцьку під час пожежі житлового будинку загинула людина
Сьогодні, 13:42
Під час окупації Маріуполя працював на росіян: на Волині за державну зраду судили працівника «СІЗО»
Сьогодні, 13:06
На Харківщині від вибуху невідомого предмета загинув 10-річний хлопчик
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
На Волині горіли житловий будинок, дача та сіно На Волині горіли житловий будинок, дача та сіно
Сьогодні, 12:09
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
05 лютий, 11:05
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
03 лютий, 11:07
На Волині горіли житловий будинок та дерев`яний хлів На Волині горіли житловий будинок та дерев`яний хлів
29 січень, 10:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ТЦК та на інших військових об'єктах посилять безпекові заходи на тлі останніх підривів, - Сухопутні війська
Сьогодні, 14:42
 0
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Сьогодні, 14:30
 0
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Турчиком
Сьогодні, 14:13
 0
У Луцьку під час пожежі житлового будинку загинула людина
Сьогодні, 13:42
 0
Під час окупації Маріуполя працював на росіян: на Волині за державну зраду судили працівника «СІЗО»
Сьогодні, 13:06
 0
Медіа
відео
1/8