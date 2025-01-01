У Луцьку під час пожежі житлового будинку загинула людина





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події скеровано рятувальників 2 та 25 ДПРЧ з міста.

Надзвичайники в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, пожежу ліквідовано о 08:06.



На місці пожежі виявлено тіло власника будинку, 1960 р.н..



Обставини загибелі людини та причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 7 лютого, о 07:38 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Луцьку на вулиці Копачівській горить житловий будинок.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події скеровано рятувальників 2 та 25 ДПРЧ з міста.Надзвичайники в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, пожежу ліквідовано о 08:06.На місці пожежі виявлено тіло власника будинку, 1960 р.н..Обставини загибелі людини та причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці.

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