Під час окупації Маріуполя працював на росіян: на Волині за державну зраду судили працівника «СІЗО»

Під час окупації Маріуполя працював на росіян: на Волині за державну зраду судили працівника «СІЗО»
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 27-річного жителя села Малоянисоль Володарського району Донецької області винуватим у державній зраді.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі із позбавленням на три роки права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління і контролю, підприємствах і організаціях державної та комунальної власності, а також із конфіскацією майна.

Окрім того, засудженого позбавлено спеціального звання «лейтенант внутрішньої служби».

Прокурори в суді довели, що після окупації Маріуполя російськими військами оперуповноважений оперативного відділу Державної установи «Маріупольський слідчий ізолятор», підтримуючи проросійські ідеї, перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, зрадив присязі українському народові та поступив на службу до незаконного органу держави-агресора – «государственного бюджетного учреждения «Мариупольский следственный изолятор государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции донецкой народной республики».

Працюючи у псевдооргані, він надавав окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просував ідеї проросійської спрямованості.
Під час окупації Маріуполя працював на росіян: на Волині за державну зраду судили працівника «СІЗО»

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Теги: Волинь, суд, зрадник
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