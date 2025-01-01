Під час окупації Маріуполя працював на росіян: на Волині за державну зраду судили працівника «СІЗО»

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 27-річного жителя села Малоянисоль Володарського району Донецької області винуватим у державній зраді.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі із позбавленням на три роки права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління і контролю, підприємствах і організаціях державної та комунальної власності, а також із конфіскацією майна.Окрім того, засудженого позбавлено спеціального звання «лейтенант внутрішньої служби».Прокурори в суді довели, що після окупації Маріуполя російськими військами оперуповноважений оперативного відділу Державної установи «Маріупольський слідчий ізолятор», підтримуючи проросійські ідеї, перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, зрадив присязі українському народові та поступив на службу до незаконного органу держави-агресора – «государственного бюджетного учреждения «Мариупольский следственный изолятор государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции донецкой народной республики».Працюючи у псевдооргані, він надавав окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просував ідеї проросійської спрямованості.