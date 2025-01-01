Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Турчиком
Сьогодні, 14:13
Завтра, 8 лютого, у Ковелі будуть прощатися з сержантом Олександром Васильовичем Турчиком (07.02.1974 р.н.).
Про це повідомив Ковельский міський голова Ігор Чайка.
"Виконував поставлені завдання на Лиманському, Покровському, Краматорському напрямках і до останнього продовжував нести службу в місці дислокації батальйону. У зв’язку з погіршенням стану здоров’я Олександра вирішили госпіталізувати. 2 лютого 2025 року дорогою до лікувального закладу Дніпра його серце зупинилося.
Чин похорону відбудеться за наступним порядком:
- 11.00 – літія біля будинку, де мешкав Олександр, за адресою: м. Ковель, вул. Грушевського, 64;
- 11.30 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
- 12.30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку захисника стане Алея Героїв міського кладовища", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Ковельский міський голова Ігор Чайка.
"Виконував поставлені завдання на Лиманському, Покровському, Краматорському напрямках і до останнього продовжував нести службу в місці дислокації батальйону. У зв’язку з погіршенням стану здоров’я Олександра вирішили госпіталізувати. 2 лютого 2025 року дорогою до лікувального закладу Дніпра його серце зупинилося.
Чин похорону відбудеться за наступним порядком:
- 11.00 – літія біля будинку, де мешкав Олександр, за адресою: м. Ковель, вул. Грушевського, 64;
- 11.30 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
- 12.30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку захисника стане Алея Героїв міського кладовища", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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