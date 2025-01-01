У ТЦК та на інших військових об'єктах посилять безпекові заходи на тлі останніх підривів, - Сухопутні війська

У ТЦК та на інших військових об'єктах посилять безпекові заходи на тлі останніх підривів, - Сухопутні війська
На військових об’єктах, зокрема в ТЦК та СП і військових частинах, посилять безпекові заходи на тлі останніх підривів.

Про це на запит «Суспільного» повідомили в управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Щодо посилення безпекових заходів, то йдеться, зокрема, про:

- посилення контролю доступу на територію військових об’єктів;

- удосконалення систем відеоспостереження, а також технічних засобів для виявлення та запобіганню несанкціонованим діям;

- додаткові інструктажі та навчання з особовим складом охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

Так само додаткові інструктажі проводили з черговими служб ДСНС, поліції та СБУ.

Останні напади на ТЦК

1 лютого в місті Пирятин на Полтавщині чоловік застрелив військовослужбовця ТЦК. Того самого дня в Рівному у військкоматі стався вибух, унаслідок якого одна людина загинула, а ще шестеро зазнали поранень.

Наступного дня, 2 лютого, вибух трапився біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині, унаслідок чого легких поранень зазнала одна людина.

5 лютого вибух поблизу ТЦК стався у Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині. Там загинула одна людина, а ще 4 зазнали поранень.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив випадки вбивств військовослужбовців ТЦК. Він вважає це «червоною лінією, яку не можна перетинати».

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Теги: ТЦК, вибух
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