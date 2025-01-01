У ТЦК та на інших військових об'єктах посилять безпекові заходи на тлі останніх підривів, - Сухопутні війська





Про це на запит



Щодо посилення безпекових заходів, то йдеться, зокрема, про:



- посилення контролю доступу на територію військових об’єктів;



- удосконалення систем відеоспостереження, а також технічних засобів для виявлення та запобіганню несанкціонованим діям;



- додаткові інструктажі та навчання з особовим складом охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях.



Так само додаткові інструктажі проводили з черговими служб ДСНС, поліції та СБУ.



Останні напади на ТЦК



1 лютого в місті Пирятин на Полтавщині чоловік застрелив військовослужбовця ТЦК. Того самого дня в Рівному у військкоматі стався вибух, унаслідок якого одна людина загинула, а ще шестеро зазнали поранень.



Наступного дня, 2 лютого, вибух трапився біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині, унаслідок чого легких поранень зазнала одна людина.



5 лютого вибух поблизу ТЦК стався у Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині. Там загинула одна людина, а ще 4 зазнали поранень.



Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив випадки вбивств військовослужбовців ТЦК. Він вважає це «червоною лінією, яку не можна перетинати».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На військових об’єктах, зокрема в ТЦК та СП і військових частинах, посилять безпекові заходи на тлі останніх підривів.Про це на запит «Суспільного» повідомили в управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ.Щодо посилення безпекових заходів, то йдеться, зокрема, про:- посилення контролю доступу на територію військових об’єктів;- удосконалення систем відеоспостереження, а також технічних засобів для виявлення та запобіганню несанкціонованим діям;- додаткові інструктажі та навчання з особовим складом охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях.Так само додаткові інструктажі проводили з черговими служб ДСНС, поліції та СБУ.1 лютого в місті Пирятин на Полтавщині чоловік застрелив військовослужбовця ТЦК. Того самого дня в Рівному у військкоматі стався вибух, унаслідок якого одна людина загинула, а ще шестеро зазнали поранень.Наступного дня, 2 лютого, вибух трапився біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині, унаслідок чого легких поранень зазнала одна людина.5 лютого. Там загинула одна людина, а ще 4 зазнали поранень.Командувач Сухопутних військ ЗСУзасудив випадки вбивств військовослужбовців ТЦК. Він вважає це «червоною лінією, яку не можна перетинати».

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