Ексзаступника Залужного призначили заступником Умєрова

Ексзаступника Залужного призначили заступником Умєрова
Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України. Він стане заступником міністра оборони.

Про звільнення військового йдеться в указі Зеленського №74/2025, пише Громадське.

Натомість його призначать заступником міністра оборони Рустема Умєрова, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На посаді спецуповноваженого Мойсюк пробув менше ніж рік — із 13 лютого 2024 року. Тоді Зеленський казав, що посаду створили на тлі перезавантаження інституцій держави.

«Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності», — казав президент.

Що ще відомо про Мойсюка?

Раніше він командував Десантно-штурмовими військами та 81 аеромобільною бригадою. Брав участь у російсько-українській війні, зокрема командував обороною Донецького аеропорту.

З 2021 до 2024 року був заступником тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Теги: Росія, Україна, війна
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