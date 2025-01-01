Ексзаступника Залужного призначили заступником Умєрова
Сьогодні, 16:16
Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України. Він стане заступником міністра оборони.
Про звільнення військового йдеться в указі Зеленського №74/2025, пише Громадське.
Натомість його призначать заступником міністра оборони Рустема Умєрова, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
На посаді спецуповноваженого Мойсюк пробув менше ніж рік — із 13 лютого 2024 року. Тоді Зеленський казав, що посаду створили на тлі перезавантаження інституцій держави.
«Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності», — казав президент.
Що ще відомо про Мойсюка?
Раніше він командував Десантно-штурмовими військами та 81 аеромобільною бригадою. Брав участь у російсько-українській війні, зокрема командував обороною Донецького аеропорту.
З 2021 до 2024 року був заступником тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про звільнення військового йдеться в указі Зеленського №74/2025, пише Громадське.
Натомість його призначать заступником міністра оборони Рустема Умєрова, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
На посаді спецуповноваженого Мойсюк пробув менше ніж рік — із 13 лютого 2024 року. Тоді Зеленський казав, що посаду створили на тлі перезавантаження інституцій держави.
«Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності», — казав президент.
Що ще відомо про Мойсюка?
Раніше він командував Десантно-штурмовими військами та 81 аеромобільною бригадою. Брав участь у російсько-українській війні, зокрема командував обороною Донецького аеропорту.
З 2021 до 2024 року був заступником тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ексзаступника Залужного призначили заступником Умєрова
Сьогодні, 16:16
У Луцьку тимчасово на двох вулицях не буде газу
Сьогодні, 15:08
У ТЦК та на інших військових об'єктах посилять безпекові заходи на тлі останніх підривів, - Сухопутні війська
Сьогодні, 14:42