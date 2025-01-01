Ексзаступника Залужного призначили заступником Умєрова

Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України. Він стане заступником міністра оборони.



Про звільнення військового йдеться в указі Зеленського №74/2025, пише



Натомість його призначать заступником міністра оборони Рустема Умєрова, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.



На посаді спецуповноваженого Мойсюк пробув менше ніж рік — із 13 лютого 2024 року. Тоді Зеленський казав, що посаду створили на тлі перезавантаження інституцій держави.



«Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності», — казав президент.



Що ще відомо про Мойсюка?



Раніше він командував Десантно-штурмовими військами та 81 аеромобільною бригадою. Брав участь у російсько-українській війні, зокрема командував обороною Донецького аеропорту.



З 2021 до 2024 року був заступником тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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