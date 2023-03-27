Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: суд змінив вирок на реальні терміни ув'язнення





Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише



Покарання передбачене частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України ‒ сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи. Вирок виніс суддя Воловецького районного суду, засуджених взяли під варту у залі суду.



Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої про відшкодування моральної шкоди. Засуджені раніше відшкодували моральну шкоду у розмірі 150 000 грн, вони зобовʼязані сплатити ще 300 тис. грн.



Подія сталася наприкінці серпня 2021 року на території однієї з територіальних громад Мукачівського району. Mukachevo.net повідомляло, що двоє 15-річних та один 14-річний підлітки затягли 14-річну дівчинку до підвалу та по черзі усі троє її зґвалтували. Підлітки знімали все на відео для шантажу. Пізніше відео знущань вони завантажили в Інтернет та розповсюдили серед учнів школи.



16 березня 2023 суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич ухвалила вирок у кримінальному провадженні щодо трьох на той час неповнолітніх осіб – 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки.



Подія та вирок викликали хвилю обурення серед громадських діячів і політиків, які критикували дії суддів і педагогів. Також з'ясувалося, що коли кривдники мали перебувати під домашнім арештом, вони вільно ходили вулицями і вигукували образи.



Прокурори та адвокати потерпілої оскаржили це рішення в апеляційному порядку через мʼякість призначеного покарання.



Зазначимо, двоє обвинувачених у справі намагалися уникнути відповідальності, мобілізувавшись у ЗСУ, однак їм відмовили у проханні проходити військову службу за контрактом через інформацію про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення.



Закарпатський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та повернув кримінальне провадження на новий судовий розгляд. Засідання у справі відбувалися в закритому режимі.



Вирок суду набуде чинності після закінчення строку на подання апеляційної скарги за умови його оскарження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трьох закарпатців засудили сьогодні до 6 років позбавлення волі за вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої дівчини.Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише LB.ua Покарання передбачене частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України ‒ сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи. Вирок виніс суддя Воловецького районного суду, засуджених взяли під варту у залі суду.Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої про відшкодування моральної шкоди. Засуджені раніше відшкодували моральну шкоду у розмірі 150 000 грн, вони зобовʼязані сплатити ще 300 тис. грн.Подія сталася наприкінці серпня 2021 року на території однієї з територіальних громад Мукачівського району. Mukachevo.net повідомляло, що двоє 15-річних та один 14-річний підлітки затягли 14-річну дівчинку до підвалу та по черзі усі троє її зґвалтували. Підлітки знімали все на відео для шантажу. Пізніше відео знущань вони завантажили в Інтернет та розповсюдили серед учнів школи.16 березня 2023 суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич ухвалила вирок у кримінальному провадженні щодо трьох на той час неповнолітніх осіб – 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки.Подія та вирок викликали хвилю обурення серед громадських діячів і політиків, які критикували дії суддів і педагогів. Також з'ясувалося, що коли кривдники мали перебувати під домашнім арештом, вони вільно ходили вулицями і вигукували образи.Прокурори та адвокати потерпілої оскаржили це рішення в апеляційному порядку через мʼякість призначеного покарання.Зазначимо, двоє обвинувачених у справі намагалися уникнути відповідальності, мобілізувавшись у ЗСУ, однак їм відмовили у проханні проходити військову службу за контрактом через інформацію про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення.Закарпатський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та повернув кримінальне провадження на новий судовий розгляд. Засідання у справі відбувалися в закритому режимі.Вирок суду набуде чинності після закінчення строку на подання апеляційної скарги за умови його оскарження.

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