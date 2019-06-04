На трасах Волині вимикають вуличні ліхтарі через борги за електроенергію

На трасах Волині вимикають вуличні ліхтарі через борги за електроенергію
На дорогах державного значення Волині почали вимикати вуличне освітлення.

У четвер, 6 лютого, ліхтарі вимкнули на автодорозі М—19 у селі Підгайці. Такі відключення можуть бути й на інших ділянках через нестачу коштів, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області у соцмережах.

Там зазначили, що не мають грошей, аби вчасно платити за електроенергію, спожиту при освітленні доріг, оскільки їм обмежили фінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення з держбюджету. Тож попереджають, що вимикати світло можуть і на інших ділянках.

Станом на 7 лютого служба має неоплачених рахунків за два місяці на суму 1,14 млн грн, у коментарі misto.media повідомила пресслужба підприємства.

Тож у Підгайцях не буде світла, доки платіжки за світло не оплатять. А станеться це тоді, коли надійдуть кошти з держбюджету.

Поки що у службі відновлення не можуть сказати, на яких ще ділянках трас на Волині будуть вимикати вуличні ліхтарі.

Водіїв просять бути обачними, особливо в межах населених пунктів та поблизу пішохідних переходів. А пішоходам та велосипедистам радять мати світловідбивні елементи та використовувати одяг світлих кольорів.

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Теги: Волинь, ліхтарі, вулиці
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