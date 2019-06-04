На трасах Волині вимикають вуличні ліхтарі через борги за електроенергію





У четвер, 6 лютого, ліхтарі вимкнули на автодорозі М—19 у селі Підгайці. Такі відключення можуть бути й на інших ділянках через нестачу коштів, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області у соцмережах.



Там зазначили, що не мають грошей, аби вчасно платити за електроенергію, спожиту при освітленні доріг, оскільки їм обмежили фінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення з держбюджету. Тож попереджають, що вимикати світло можуть і на інших ділянках.



Станом на 7 лютого служба має неоплачених рахунків за два місяці на суму 1,14 млн грн, у коментарі



Тож у Підгайцях не буде світла, доки платіжки за світло не оплатять. А станеться це тоді, коли надійдуть кошти з держбюджету.



Поки що у службі відновлення не можуть сказати, на яких ще ділянках трас на Волині будуть вимикати вуличні ліхтарі.



Водіїв просять бути обачними, особливо в межах населених пунктів та поблизу пішохідних переходів. А пішоходам та велосипедистам радять мати світловідбивні елементи та використовувати одяг світлих кольорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На дорогах державного значення Волині почали вимикати вуличне освітлення.У четвер, 6 лютого, ліхтарі вимкнули на автодорозі М—19 у селі Підгайці. Такі відключення можуть бути й на інших ділянках через нестачу коштів, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області у соцмережах.Там зазначили, що не мають грошей, аби вчасно платити за електроенергію, спожиту при освітленні доріг, оскільки їм обмежили фінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення з держбюджету. Тож попереджають, що вимикати світло можуть і на інших ділянках.Станом на 7 лютого служба має неоплачених рахунків за два місяці на суму 1,14 млн грн, у коментарі misto.media повідомила пресслужба підприємства.Тож у Підгайцях не буде світла, доки платіжки за світло не оплатять. А станеться це тоді, коли надійдуть кошти з держбюджету.Поки що у службі відновлення не можуть сказати, на яких ще ділянках трас на Волині будуть вимикати вуличні ліхтарі.Водіїв просять бути обачними, особливо в межах населених пунктів та поблизу пішохідних переходів. А пішоходам та велосипедистам радять мати світловідбивні елементи та використовувати одяг світлих кольорів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію