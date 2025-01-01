Міноборони готує реформу ТЦК та СП: їхні функції розділять на три напрями

Міноборони готує реформу ТЦК та СП: їхні функції розділять на три напрями
Міністерство оборони готує реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що розділить їхню роботу на три окремі напрями.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, пише Громадське.

Реформа буде зосереджена на соціальних питаннях, обліку військовозобов'язаних та підготовці населення до служби.

«Що стосується реформування, то ми плануємо розділити функції і завдання, які покладаються на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, на їхні складники», — зазначив він.

Перший складник роботи — це соціальні питання. Другий — власне функції ТЦК. За словами Івана Гаврилюка, вони й надалі займатимуться обліком резервістів і всіх військовозобов'язаних, призиватимуть їх на курси перепідготовки, направлятимуть на відповідні збори.

Третій складник — це підготовка населення до проходження служби у Збройних силах чи підрозділах Сил безпеки і оборони.

Зазначимо, що начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев розповідав в інтерв’ю hromadske, що для військовослужбовців ТЦК планують розробити правила щодо поводження з військовозобов’язаними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Троє волинян поїхали на Ігри Нескорених у Канаді
Сьогодні, 19:06
Міноборони готує реформу ТЦК та СП: їхні функції розділять на три напрями
Сьогодні, 18:35
Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: суд змінив вирок на реальні терміни ув'язнення
Сьогодні, 17:12
На трасах Волині вимикають вуличні ліхтарі через борги за електроенергію
Сьогодні, 16:33
Ексзаступника Залужного призначили заступником Умєрова
Сьогодні, 16:16
Схожі новини
Ексзаступника Залужного призначили заступником Умєрова Ексзаступника Залужного призначили заступником Умєрова
Сьогодні, 16:16
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Турчиком Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Турчиком
Сьогодні, 14:13
Постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина: росія вночі атакувала Україну 112 дронами Постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина: росія вночі атакувала Україну 112 дронами
Сьогодні, 10:43
«Заради онуків я вижив»: у Луцьку зустріли звільненого з полону 60-річного військового Віталія Войтовича «Заради онуків я вижив»: у Луцьку зустріли звільненого з полону 60-річного військового Віталія Войтовича
Сьогодні, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Троє волинян поїхали на Ігри Нескорених у Канаді
Сьогодні, 19:06
 0
Міноборони готує реформу ТЦК та СП: їхні функції розділять на три напрями
Сьогодні, 18:35
 0
Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: суд змінив вирок на реальні терміни ув'язнення
Сьогодні, 17:12
 0
На трасах Волині вимикають вуличні ліхтарі через борги за електроенергію
Сьогодні, 16:33
 0
Ексзаступника Залужного призначили заступником Умєрова
Сьогодні, 16:16
 0
Медіа
відео
1/8