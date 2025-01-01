Міноборони готує реформу ТЦК та СП: їхні функції розділять на три напрями





Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, пише



Реформа буде зосереджена на соціальних питаннях, обліку військовозобов'язаних та підготовці населення до служби.



«Що стосується реформування, то ми плануємо розділити функції і завдання, які покладаються на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, на їхні складники», — зазначив він.



Перший складник роботи — це соціальні питання. Другий — власне функції ТЦК. За словами Івана Гаврилюка, вони й надалі займатимуться обліком резервістів і всіх військовозобов'язаних, призиватимуть їх на курси перепідготовки, направлятимуть на відповідні збори.



Третій складник — це підготовка населення до проходження служби у Збройних силах чи підрозділах Сил безпеки і оборони.



Зазначимо, що начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев розповідав в інтерв’ю hromadske, що для військовослужбовців ТЦК планують розробити правила щодо поводження з військовозобов’язаними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони готує реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що розділить їхню роботу на три окремі напрями.Про це повідомив перший заступник міністра оборони, пише Громадське Реформа буде зосереджена на соціальних питаннях, обліку військовозобов'язаних та підготовці населення до служби.«Що стосується реформування, то ми плануємо розділити функції і завдання, які покладаються на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, на їхні складники», — зазначив він.Перший складник роботи — це соціальні питання. Другий — власне функції ТЦК. За словами Івана Гаврилюка, вони й надалі займатимуться обліком резервістів і всіх військовозобов'язаних, призиватимуть їх на курси перепідготовки, направлятимуть на відповідні збори.Третій складник — це підготовка населення до проходження служби у Збройних силах чи підрозділах Сил безпеки і оборони.Зазначимо, що начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев розповідав в інтерв’ю hromadske, що для військовослужбовців ТЦК планують розробити правила щодо поводження з військовозобов’язаними.

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