Троє волинян поїхали на Ігри Нескорених у Канаді





Про це Олександр Хвіщук.



Одні з найбільших міжнародних змагань серед ветеранів і військовослужбовців, які мають травми й поранення, проведуть з 8 по 16 лютого у Ванкувері й Вістлері (Канада). В Іграх братимуть участь 550 учасників із 25 країн.



Серед них: Австралія, Бельгія, Канада, Колумбія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ізраїль, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нігерія, Нова Зеландія, Польща, Південна Корея, Румунія, Україна, Великобританія, США.



Українці будуть представлені на цих Іграх найбільшим складом у своїй історії.



Організатори надали нашій державі квоту на 35 учасників, що на 11 більше, ніж у 2023 році. Українські спортсмени уже прибули до Канади.



Волиняни, які потрапили у збірну України на Іграх Нескорених – 2025:



Алла Сенченко з Луцька (змагатиметься зі сноуборду, скелетону, керлінгу, веслування) — солдатка ЗСУ. У травні 2022 року отримала поранення під час виконання бойового завдання в Лимані на Донеччині, згодом потрапила в полон.



Сергій Гордієвич з Нововолинська (змагатиметься з веслування, гірських лиж) — старший солдат ЗСУ, ветеран. Отримав поранення у травні 2022 року під час наступу батальйону на Харківщині.



Костянтин Копелюк з Ковеля (змагатиметься з баскетболу на кріслах колісних, волейболу сидячи, регбі на кріслах колісних, сноуборду) — молодший сержант ЗСУ. Отримав поранення у червні поблизу с. Берестове Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та в липні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі Яколівки Бахмутського району на Донеччині.



Це будуть перші «гібридні» змагання: до літніх видів спорту додадуть зимові.



До програми загалом ввійдуть 11 адаптивних видів спорту. Серед них:



- веслування на тренажерах;



- плавання;



- волейбол сидячи;



- баскетбол і регбі на кріслах колісних;



- гірськолижний спорт;



- сноубординг;



- біатлон;



- лижні перегони;



- скелетон;



- керлінг.



Загалом Ігри відбуватимуться всьоме, Україна братиме в них участь п'ятий раз.



Вперше українці виступили у 2017 році в Торонто.



Ігри проходитимуть за підтримки провідних організацій з Канади, а також 1600 волонтерів з усього світу.



Перші Ігри відбулися в Лондоні у 2014 році. Їх заснував принц Гаррі, Герцог Сассекський.



Пряму трансляцію Ігор нескорених можна переглянути на сайті Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.



Розклад:



8 лютого



23:00 — 01:00 — церемонія відкриття.



10 лютого



16:00—22:00 — керлінг та баскетбол на кріслах колісних;



22:00—02:00 — скелетон.



11 лютого



20:00—01:00 — біатлон/бігові лижі.



12 лютого



20:30—01:00 — гірські лижі/сноуборд.



14 лютого



02:00—07:00 — регбі на кріслах колісних.



15 лютого



02:00—07:00 — плавання.



16 лютого



02:00—07:00 — волейбол сидячи;



19:00—23:00 — веслування на тренажерах.



17 лютого



21:00—23:00 — церемонія закриття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські спортсмени на Іграх Нескорених (Invictus Games) братимуть участь у змаганнях зі сноуборду, скелетону, керлінгу, веслування, гірських лиж, баскетболу, волейболу та регбі.Про це misto.media повідомив директор департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОВАОдні з найбільших міжнародних змагань серед ветеранів і військовослужбовців, які мають травми й поранення, проведуть з 8 по 16 лютого у Ванкувері й Вістлері (Канада). В Іграх братимуть участь 550 учасників із 25 країн.Серед них: Австралія, Бельгія, Канада, Колумбія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ізраїль, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нігерія, Нова Зеландія, Польща, Південна Корея, Румунія, Україна, Великобританія, США.Українці будуть представлені на цих Іграх найбільшим складом у своїй історії.Організатори надали нашій державі квоту на 35 учасників, що на 11 більше, ніж у 2023 році. Українські спортсмени уже прибули до Канади.з Луцька (змагатиметься зі сноуборду, скелетону, керлінгу, веслування) — солдатка ЗСУ. У травні 2022 року отримала поранення під час виконання бойового завдання в Лимані на Донеччині, згодом потрапила в полон.з Нововолинська (змагатиметься з веслування, гірських лиж) — старший солдат ЗСУ, ветеран. Отримав поранення у травні 2022 року під час наступу батальйону на Харківщині.з Ковеля (змагатиметься з баскетболу на кріслах колісних, волейболу сидячи, регбі на кріслах колісних, сноуборду) — молодший сержант ЗСУ. Отримав поранення у червні поблизу с. Берестове Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та в липні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі Яколівки Бахмутського району на Донеччині.Це будуть перші «гібридні» змагання: до літніх видів спорту додадуть зимові.До програми загалом ввійдуть 11 адаптивних видів спорту. Серед них:- веслування на тренажерах;- плавання;- волейбол сидячи;- баскетбол і регбі на кріслах колісних;- гірськолижний спорт;- сноубординг;- біатлон;- лижні перегони;- скелетон;- керлінг.Загалом Ігри відбуватимуться всьоме, Україна братиме в них участь п'ятий раз.Вперше українці виступили у 2017 році в Торонто.Ігри проходитимуть за підтримки провідних організацій з Канади, а також 1600 волонтерів з усього світу.Перші Ігри відбулися в Лондоні у 2014 році. Їх заснував принц Гаррі, Герцог Сассекський.Пряму трансляцію Ігор нескорених можна переглянути на сайті Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.23:00 — 01:00 — церемонія відкриття.16:00—22:00 — керлінг та баскетбол на кріслах колісних;22:00—02:00 — скелетон.20:00—01:00 — біатлон/бігові лижі.20:30—01:00 — гірські лижі/сноуборд.02:00—07:00 — регбі на кріслах колісних.02:00—07:00 — плавання.02:00—07:00 — волейбол сидячи;19:00—23:00 — веслування на тренажерах.21:00—23:00 — церемонія закриття.

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