Троє волинян поїхали на Ігри Нескорених у Канаді
Сьогодні, 19:06
Волинські спортсмени на Іграх Нескорених (Invictus Games) братимуть участь у змаганнях зі сноуборду, скелетону, керлінгу, веслування, гірських лиж, баскетболу, волейболу та регбі.
Про це misto.media повідомив директор департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОВА Олександр Хвіщук.
Одні з найбільших міжнародних змагань серед ветеранів і військовослужбовців, які мають травми й поранення, проведуть з 8 по 16 лютого у Ванкувері й Вістлері (Канада). В Іграх братимуть участь 550 учасників із 25 країн.
Серед них: Австралія, Бельгія, Канада, Колумбія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ізраїль, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нігерія, Нова Зеландія, Польща, Південна Корея, Румунія, Україна, Великобританія, США.
Українці будуть представлені на цих Іграх найбільшим складом у своїй історії.
Організатори надали нашій державі квоту на 35 учасників, що на 11 більше, ніж у 2023 році. Українські спортсмени уже прибули до Канади.
Волиняни, які потрапили у збірну України на Іграх Нескорених – 2025:
Алла Сенченко з Луцька (змагатиметься зі сноуборду, скелетону, керлінгу, веслування) — солдатка ЗСУ. У травні 2022 року отримала поранення під час виконання бойового завдання в Лимані на Донеччині, згодом потрапила в полон.
Сергій Гордієвич з Нововолинська (змагатиметься з веслування, гірських лиж) — старший солдат ЗСУ, ветеран. Отримав поранення у травні 2022 року під час наступу батальйону на Харківщині.
Костянтин Копелюк з Ковеля (змагатиметься з баскетболу на кріслах колісних, волейболу сидячи, регбі на кріслах колісних, сноуборду) — молодший сержант ЗСУ. Отримав поранення у червні поблизу с. Берестове Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та в липні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі Яколівки Бахмутського району на Донеччині.
Це будуть перші «гібридні» змагання: до літніх видів спорту додадуть зимові.
До програми загалом ввійдуть 11 адаптивних видів спорту. Серед них:
- веслування на тренажерах;
- плавання;
- волейбол сидячи;
- баскетбол і регбі на кріслах колісних;
- гірськолижний спорт;
- сноубординг;
- біатлон;
- лижні перегони;
- скелетон;
- керлінг.
Загалом Ігри відбуватимуться всьоме, Україна братиме в них участь п'ятий раз.
Вперше українці виступили у 2017 році в Торонто.
Ігри проходитимуть за підтримки провідних організацій з Канади, а також 1600 волонтерів з усього світу.
Перші Ігри відбулися в Лондоні у 2014 році. Їх заснував принц Гаррі, Герцог Сассекський.
Пряму трансляцію Ігор нескорених можна переглянути на сайті Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.
Розклад:
8 лютого
23:00 — 01:00 — церемонія відкриття.
10 лютого
16:00—22:00 — керлінг та баскетбол на кріслах колісних;
22:00—02:00 — скелетон.
11 лютого
20:00—01:00 — біатлон/бігові лижі.
12 лютого
20:30—01:00 — гірські лижі/сноуборд.
14 лютого
02:00—07:00 — регбі на кріслах колісних.
15 лютого
02:00—07:00 — плавання.
16 лютого
02:00—07:00 — волейбол сидячи;
19:00—23:00 — веслування на тренажерах.
17 лютого
21:00—23:00 — церемонія закриття.
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Про це misto.media повідомив директор департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОВА Олександр Хвіщук.
Одні з найбільших міжнародних змагань серед ветеранів і військовослужбовців, які мають травми й поранення, проведуть з 8 по 16 лютого у Ванкувері й Вістлері (Канада). В Іграх братимуть участь 550 учасників із 25 країн.
Серед них: Австралія, Бельгія, Канада, Колумбія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ізраїль, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нігерія, Нова Зеландія, Польща, Південна Корея, Румунія, Україна, Великобританія, США.
Українці будуть представлені на цих Іграх найбільшим складом у своїй історії.
Організатори надали нашій державі квоту на 35 учасників, що на 11 більше, ніж у 2023 році. Українські спортсмени уже прибули до Канади.
Волиняни, які потрапили у збірну України на Іграх Нескорених – 2025:
Алла Сенченко з Луцька (змагатиметься зі сноуборду, скелетону, керлінгу, веслування) — солдатка ЗСУ. У травні 2022 року отримала поранення під час виконання бойового завдання в Лимані на Донеччині, згодом потрапила в полон.
Сергій Гордієвич з Нововолинська (змагатиметься з веслування, гірських лиж) — старший солдат ЗСУ, ветеран. Отримав поранення у травні 2022 року під час наступу батальйону на Харківщині.
Костянтин Копелюк з Ковеля (змагатиметься з баскетболу на кріслах колісних, волейболу сидячи, регбі на кріслах колісних, сноуборду) — молодший сержант ЗСУ. Отримав поранення у червні поблизу с. Берестове Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та в липні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі Яколівки Бахмутського району на Донеччині.
Це будуть перші «гібридні» змагання: до літніх видів спорту додадуть зимові.
До програми загалом ввійдуть 11 адаптивних видів спорту. Серед них:
- веслування на тренажерах;
- плавання;
- волейбол сидячи;
- баскетбол і регбі на кріслах колісних;
- гірськолижний спорт;
- сноубординг;
- біатлон;
- лижні перегони;
- скелетон;
- керлінг.
Загалом Ігри відбуватимуться всьоме, Україна братиме в них участь п'ятий раз.
Вперше українці виступили у 2017 році в Торонто.
Ігри проходитимуть за підтримки провідних організацій з Канади, а також 1600 волонтерів з усього світу.
Перші Ігри відбулися в Лондоні у 2014 році. Їх заснував принц Гаррі, Герцог Сассекський.
Пряму трансляцію Ігор нескорених можна переглянути на сайті Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.
Розклад:
8 лютого
23:00 — 01:00 — церемонія відкриття.
10 лютого
16:00—22:00 — керлінг та баскетбол на кріслах колісних;
22:00—02:00 — скелетон.
11 лютого
20:00—01:00 — біатлон/бігові лижі.
12 лютого
20:30—01:00 — гірські лижі/сноуборд.
14 лютого
02:00—07:00 — регбі на кріслах колісних.
15 лютого
02:00—07:00 — плавання.
16 лютого
02:00—07:00 — волейбол сидячи;
19:00—23:00 — веслування на тренажерах.
17 лютого
21:00—23:00 — церемонія закриття.
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