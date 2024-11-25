Війна забрала життя воїнів з Луцька Олександра Лакея і Богдана Барася
Сьогодні, 20:35
Луцька громада зазнала важкої втрати - війна забрала життя двох воїнів-краян.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Лакей Олександр Віталійович, 01.11.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора 2 відділення взводу протитанкових ракетних комплексів 1 механізованого батальйону.
Солдат Лакей Олександр Віталійович загинув 04.02.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Котлине Донецької області.
Лучанин Барась Богдан Вячеславович, 23.12.1997 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини Західного оперативно - територіального об'єднання Національної гвардії України на посаду стрільця-санітара 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу стрілецької роти.
Солдат Барась Богдан Вячеславович помер 06.02.2025 року у відділенні реанімації Львівської лікарні «Святого Луки» внаслідок поранення, яке отримав 15.01.2025 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Лакей Олександр Віталійович, 01.11.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора 2 відділення взводу протитанкових ракетних комплексів 1 механізованого батальйону.
Солдат Лакей Олександр Віталійович загинув 04.02.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Котлине Донецької області.
Лучанин Барась Богдан Вячеславович, 23.12.1997 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини Західного оперативно - територіального об'єднання Національної гвардії України на посаду стрільця-санітара 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу стрілецької роти.
Солдат Барась Богдан Вячеславович помер 06.02.2025 року у відділенні реанімації Львівської лікарні «Святого Луки» внаслідок поранення, яке отримав 15.01.2025 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Війна забрала життя воїнів з Луцька Олександра Лакея і Богдана Барася
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 лютого
Сьогодні, 20:00
Троє волинян поїхали на Ігри Нескорених у Канаді
Сьогодні, 19:06
Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: суд змінив вирок на реальні терміни ув'язнення
Сьогодні, 17:12