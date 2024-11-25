Війна забрала життя воїнів з Луцька Олександра Лакея і Богдана Барася

Луцька громада зазнала важкої втрати - війна забрала життя двох воїнів-краян.Про це повідомив Луцький міський головаЛучанин, 01.11.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора 2 відділення взводу протитанкових ракетних комплексів 1 механізованого батальйону.Солдат Лакей Олександр Віталійович загинув 04.02.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Котлине Донецької області.Лучанин, 23.12.1997 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини Західного оперативно - територіального об'єднання Національної гвардії України на посаду стрільця-санітара 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу стрілецької роти.Солдат Барась Богдан Вячеславович помер 06.02.2025 року у відділенні реанімації Львівської лікарні «Святого Луки» внаслідок поранення, яке отримав 15.01.2025 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.